Inatasan ni Senador Raffy Tulfo ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) na imbestigahan ang posibilidad na galing sa dirty money ang pinuhunan para masungkit ang P640 milyong jackpot ng Super Lotto 6/49 draw noong Enero 16, 2024.

Sa pagdinig ng Senate Committee on Games and Amusement nitong Lunes, sinabi ni Tulfo na nakakalap siya ng impormasyon na ang nag-iisang nanalo sa 6/49 draw noong Enero 16, 2024 ay namuhunan ng P90 milyon para masungkit ang P640,654,817.60 na jackpot prize noong araw na iyon.

Maaari aniyang tumaya ng tig-P30 milyon sa tatlong lotto outlet sa Binondo, Maynila gamit ang System 12 upang masig-urong hindi madodoble ang numerong tinayaan.

“That could be a possible money laundering na ‘yong pera kung saan man galing ‘yan, sa hindi magandang source inilaba sa lotto. Nilinis sa lotto so that is something that you should have to look into,” giit ni Tulfo

Sabi naman ng kinatawan ng AMLC, may posibilidad na dirty money ang pinuhunan sa pagtaya sa lotto upang masungkit ang P640 milyong jackpot.

“That is quite out of the ordinary but again we would have to check if there’s a link to an unlawful activity for it to qualify for a money laundering offense,” wika ni Atty. Arnold Cabanlit, OIC Detection and Prevention Department ng AMLC.

Matatandaang ibinigay na ng Philippine Cha¬rity Sweepstakes Office (PCSO) ang pangalan ng mga nanalo sa lotto noong nakaraang taon, kabilang na ang nanalo ng P640 milyon noong nakaraang Enero sa Maynila.

Gayunman, hindi nakuha ng PCSO ang tax identification number ng claimant kaya ipinabubusisi ito ni Tulfo sa Bureau of Internal Revenue (BIR).

Isinagawa ng komite ang imbestigasyon dahil sa hinala na posibleng may dayaan sa bola ng lotto, tulad ng e-lotto ng kinargahan ng P500 milyon ang jackpot prize kaya umabot ng P640 milyon ang napanalunan ng taga-Maynila noong Enero.