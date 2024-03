AFP pupulbusin pumatay sa 4 na sundalo

IPINANGAKO ng militar na hahantingin at pupulbusin nila ang mga miyembro ng teroristang grupo ng Dawla Islamiyah-Hassan Group na pumatay sa apat na sundalo noong Linggo sa Datu Hoffer Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Sinabi ni Armed Forces of the Philippines (AFP) chief of staff General Romeo Brawner na naipaabot na nila ang pakikiramay sa pamilyang naulila ng apat na sundalo kasabay ng pangakong tutugisin nila ang mga terorista at pupulbusin hanggang tuluyang mapuksa ang mga ito.

“The AFP vows to hunt down the perpetrators and neutralize these ruthless killers to finally put a stop to their violent acts that disrupt peace and stability in the region. We assure the Filipinos that your Armed Forces are firm on its resolve to perform our mandate of protecting the people and the state,” pahayag ni Brawner.

Samantala, mariin ding kinondena ng 6th Infantry Division at ng Joint Task Force Central ang ginawang pag-atake ng mga terorista sa mga biktima.

Base sa ulat, pauwi na ang mga sundalo sa kanilang base matapos na mamili ng mga kagamitan sa opisina at pagkain para sa “Iftar” ng mga residenteng Muslim malapit sa kanilang kampo nang tambangan sila sa Barangay Tuayan bandang alas 10;00 ng umaga sa Tuayan 1 ng nasabing bayan.

Kabilang sa 40th Infantry Battalion (IB) ng Philippine Army ang tatlong nasawi habang ang pang-apat ay mula sa 3rd Army Cavalry na kapwa nasa ilalim ng 601st Infantry Brigade.

Handa naman ang Philippine Army na magbigay ng anumang tulong sa pamilya ng mga nasawing sundalo.

(Edwin Balasa)