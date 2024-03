Willie Revillame kaabang-abang mga co-host sa TV show

Kahit may isa pang meeting this week sa MediaQuest Holdings si Willie Revillame para sa game show niya na makaka-back-to-back sa TV5 ng noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon, ang ‘Eat Bulaga’, masasabing done deal na ang pagbabalik sa Kapatid Network ng TV host-producer.

Actually, ayon mismo sa isang malapit kay Willie, kaabang-abang na ang pag-a-announce ng TV5 at ng TV host-producer mismo sa kanilang collaboration.

Inusisa rin namin ang taong malapit kay Willie kung sino-sino ang magiging co-host sa bagong show nito, pero bawal pa raw sabihin.

Sabi lang ng source namin, “Magugulat kayo sa mga magiging co-host. Hindi pa naman final lahat, pero may mga nasabihan na si Willie.

“Actually marami na nga ang nangungulit kung sino-sino mga makakasama ni Willie sa TV5, pero ayaw pa niyang ipasabi.

“Wait na lang nating matapos ‘yung isang meeting pa ni Willie sa mga taga-MediaQuest Holdings.”

Samantala, mismong mga nakakasama ni Willie sa kanyang mga lakad ay nagugulat na sobrang pinagkakaguluhan ang TV host-producer sa mga lugar na pinupuntahan nila.

Sobrang miss daw talaga ng fans, supporters si Willie.

“Kasi nung Saturday, nasa BGC kami. Sosyal ‘yung lugar. May ka-meeting si Willie para sa condominium na pinare-renovate niya. Eh, may mga sosyal na nakakita kay Willie, talagang nagpa-picture sila.

“Na-excite sila nang makita si Willie.

“Nung nag-grocery rin kami, pinagkaguluhan si Willie. Tuwang-tuwa ‘yung mga naggo-grocery na nagpa-picture sa kanya.

“‘Yung iba nga nagbiro pa. Pengeng jacket daw. Talagang excited na sila na mamigay uli ng jacket si Willie,” sey ng taong nakatsikahan namin.

So bongga!