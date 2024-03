Sinagot ni Senador Cynthia Villar ang mga naglabasang meme na magpapatayo ang Camella Homes sa Chocolate Hills sa Bohol.

Ayon kay Villar, protected area ang Chocolate Hills kaya hindi puwedeng tayuan ng subdivision.

“You cannot build a subdivision in a protected area, that is not allowed,” diin ng senadora sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Ang Camella Homes ay bahagi ng Villar Group of Companies ni Manny Villar, asawa ni Sen. Villar.

Aniya, puwede namang magtayo ng istraktura sa Chocolate Hills basta’t makakatulong ito sa pagpapaganda at hindi para makasira sa isang protektadong lugar.

“Parang pag protected it’s not for business but for protection and maybe make it a tourism destination—eco-tourism destination but not really to operate a business there,” ani Villar.

Kaugnay nito, magsasagawa naman ng ocular inspection ang ilang mi¬yembro ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change sa itina¬yong Captain’s Peak Garden and Resort sa paanan ng Chocolate Hills.

Ang naturang resort ay binigyan ng permiso ng Protected Area Management Board at lokal na pamahalaan ng Sagbayan, Bohol. Ipinasara ito ng Department of Environment and Natural Resources dahil sa kawalan ng environmental compliance certifi-cate (ECC).

“Nagtataka ako paano nakapasa sa PAMB,” wika ni Villar dahil miyembro rin umano ng PAMB ang DENR sa Bohol.

(Dindo Matining)