The world is healing: Claudine, Julia Barretto super sweet sa party, todo yakapan

Marami ang naantig ang puso sa mga naglabasang video na magkasama ang mag-‘tita’ na sina Claudine Barretto at Julia Barretto.

Di ba nga, parang kailan lang, nagsasalita si Claudine tungkol sa naging treatment sa kanya ng mga pamangkin niya, ang mga anak ni Marjorie Barretto?

Pero naayos na nga `yon noon pa, sa tahimik na paraan, at alam din natin na hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkita, nagkasama sina Claudine, Julia, dahil kahit naman noon, nagkikita-kita na sila sa mga party ng mga Barretto, lalo na at involved si Mrs. Inday Barretto.

Hindi na nga lang masyadong pinu-post ang mga ganap na `yon sa buhay nila. Pero, ‘yun nga, lumundag ang puso ng mga netizen sa nakikitang nagbalik na ‘pagmamahalan’ ng mag-tita.

May video nga si Tim Yap na noong dumako sa dalawa ang camera ay makikitang yakap-yakap ni Julia mula sa likod ang kanyang Tita Claudine!

At bongga rin ng video na nagsasalita si Claudine, na nagbibigay tribute nga kay Mr. M, at talagang taimtim na nakikinig si Julia sa mensahe ng kanyang Tita Claudine.

Kasunod nga noon ay ang pagpalakpak din ni Julia pagkatapos magsalita ni Claudine.

Anyway, heto nga ang chika ng mga netizen sa mga nakita nilang ganap sa video, photo na pinost sa Instagram nina Miss Charo, Tim Yap:

“Wait. Is it Clau and Julia hugging?!”

“@juliabarretto and @claubarretto hugging! You will always go back to your family.

“The world is healing. Sana magkabati na rin sina Gretchen, Marjorie, Claudine.”

“Nakakaiyak naman. Sana makita rin nating magkayakap sina Dennis at Julia.”

“Julia x Clau.”

“One and only Claudine. Kakatuwa si @juliabarretto. Sana magka-project sila ni Claudine.”

“Julia and Claudine in one frame. Such beauty in my eyes.”

“Awweeee Julia is watching her mama Clau.”

“Claudine Barretto and Julia Barretto in one frame, ang saya.”

“How I wish magkasama sa movie at serye sina Claudine, Julia, and pati na si Gretchen.”

“Julia is like looking at her future self.”

“Very nice seeing Claudine & Julia in one frame.”

“O my God parang kambal sina Julia, Claudine.”

Well, again, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkasama sina Julia at Claudine. Pero, ito ang unang pagkakataon na nalantad sa publiko kung gaano pa rin ka-sweet ang mag-tita sa isa’t isa.

Ang sarap ngang panoorin na para silang mag-ina, na ayaw magbitaw sa pagkakayakap.

Well, ngayon pa lang ay inaabangan na nga ng marami ang ganap naman sa pagitan nina Julia at ama na si Dennis Padilla. Dahil bukas na rin naman ulit ang communication sa kanila, na binati nga ni Julia ang tatay niya noong birthday nito, sana nga raw ay tuloy-tuloy na at magkasama na rin ang mag-ama.

Sana nga…