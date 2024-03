DAHIL naging matagumpay ang pilot run noong nakaraang taon, magkakaroon ng mas malawak na pagpapatupad ang ‘Tara Basa!’ tutoring program ng Department of Social Welfare and Development (DSWD).

Bahagi ito ng whole-of-the-government approach na layuning mabawasan ang bilang ng hindi marunong magbasa sa bansa at palakasin ang pagmamahal ng mga bata sa pagbabasa.

“Following the good feedback and success of our pilot run in Metro Manila, we are about to bring Tara, Basa! program to more communities around the country,” ayon kay Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez.

Ayon sa ulat ng Philippine News Agency (PNA), saklaw ng pagpapalawak sa programa ang San Jose del Monte City at Malolos City sa Bulacan; Cebu City; Marawi City; Taraka sa Lanao del Sur; Western Samar; General Santos City; Quezon province at iba pang lungsod sa Metro Manila.

Sa ngayon, mahigit 31,234 na mga elementary student ang natulungan ng Tara, Basa! Program.