Inatasan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation (NBI) na siyasatin ang pagka-matay ni dating Bureau of Corrections (BuCor) Deputy Security Officer Ricardo Zulueta, ang kapwa akusado sa Percy Lapid Murder case kasama si dating BuCor chief Gerald Bantag.

“We urge intensified efforts, prompt action, thorough investigation, and the pursuit of truth through all available means. Time is of the essence,” giit ni Remulla.

“We are currently assessing the credibility of these reports and will provide updates to the public once we receive official confirmation from the NBI,” dagdag pa nito.

Ayon sa naunang report ng Bataan PNP, ganap na alas-11:00 nang gabi noong Biyernes (March 15), nang isinugod ng kapatid na si Ronald Zulueta, ang dating BuCor official sa Bataan Pinensula, Medical Center pero tuluyan ring binawian ng buhay nang maghahatinggabi dahil sa heart failure, ayon sa attending physician nitong si Dr. Jollybenson A Alami.

Si Zulueta ay isinasangkot sa pagpapatumba kay Lapid sa pamamagitan ng self-confessed gunman na si Joel Escorial. Sangkot din ito sa pagkamatay ng sinasabing middleman na si Cristito Villamor Palana

Mula nang sila ay makasuhan, nagtago na sina Bantag at Zulueta.