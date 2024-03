Rayver agad nagpaliwanag sa pambabatok kay Julie Anne

Agad nag-post sa kanyang X account si Rayver Cruz para mag-sorry at magpaliwanag sa netizens at solid fans ni Julie Anne San Jose.

Ito’y dahil sa pambabatikos na natatanggap niya matapos pansinin ng mga ito ang ginawa niyang ‘pambabatok’ sa singer-actress at sa mga hindi niya kaaya-ayang gestures sa live stream nilang magkasintahan noong Sabado ng gabi.

Tweet ni Rayver bandang 9:46pm noong Sabado, “Sa mga na offend sa kilos ko kanina sa live stream namin, sorry. But I was just being myself. Playful and happy talaga ako. Lalo na when I’m with my love.

“She knows that, she knows me. I don’t usually speak up pero ibang usapan na ang accusations.

“Una, hinding hindi ko kayang saktan si Julie. My mom raised me right. Hinawakan ko ‘yung buhok nya na lagi kong ginagawa sa mga iba pa namin videos ‘pag magkasama kami pero kung iba po ang dating sa ibang tao, wala na po ako magagawa don.

“I respect Julie sobra-sobra and sobra ko syang mahal pati ang family nya.

“Pangalawa, may respeto ako sa trabaho ko at sa mga katrabaho ko. Hinding hindi ako gagawa ng makakasira dun. At sana, matuto na rin tayo rumespeto sa iba at maging malawak ang pag-iisip. Salamat po and goodnight!”

Nag-reply at nakiusap rin si Julie Anne sa thread ng mga tweets kung saan mababasa ang pamba-bash sa kanyang boyfriend.

“Minsan lang po ako sumagot sa mga ganito but sobra na po. Below the belt and harsh na po itong accusations. please stop.”

Pinag-uusapan sa X ang mga video clips na kuha sa nasabing live stream ng magkasintahan. Doon mapapanood ang diumano’y pambabatok ng aktor sa singer-actress habang nagsasalita ito.

Makikita rin sa video na sinusubukan ni Julie na magsalita nang maayos at kinakausap ang mga viewers nila pero napuputol ang pagsasalita niya, nadi-destruct dahil sa pangungulit ni Rayver.

Kita rin sa video ang pagsaway ng girlfriend sa kanyang boyfriend. Pero hindi niya ito maawat at doon napansin ng netizens ang pagbabago ng mukha ni Julie, bigla itong sumimangot at mistulang naging iritable sa ikinikilos ng actor.

At sa mismong post ay mababasa ang tweet ng isang netizen na kinukuwestiyon ang ginawa ni Rayver.

Marami ang nag-share ng nasabing tweet kaya bigla itong nag-trending. Libo-libo agad ang nakapanood na nadismaya at hindi napigilang magbigay ng hindi kaaya-ayang mga komento sa inasal ni Rayver. Nanggagalaiti sa galit ang fans at ibang netizens.

“Dafuk is wrong with Rayver? Halatang iritable na si Julie Anne sa inaasal niya.”

“Buwisit ako dun sa binatukan si Julie Anne sa live stream. Napaka walang respeto! She deserves better.”

“Alarming talaga yung kilos niya parang hindi normal na nagpapaka goofy lang, di rin naman mukhang lasing si Rayver.”

“Playful lang daw siya kapag kasama niya si Julie Anne, Jusko e naiirita na nga sa kanya si Julie di pa rin tumigil. Anong ine-expect niyang iisipin ng tao?”

“Gosh, kawawang Julie Anne nagtitiis sa ganyang klaseng jowa, not even a decent husband material. Kadiri! Buti na lang hindi sila nagkatuluyan ni Janine Gutierrez!”

“In fairness, ang haba ng pasensiya ni girl.”

“Rayver, be mature enough, matanda ka na, gusto mo na nga mag-asawa di ba. Hindi na bagay sa edad mo!”

“Sobrang defensive yung pag sorry ni Rayver. Kung ako sa fan ni Julie, i will not even justify yung ginawang actions ni Rayver. Pangungunsinte ang tawag don. I don’t think he is just being playful. Hindi lang pala bano umarte, red flag din pala yung personality niya.”

Samantala, hindi naman nagustuhan ng fans nina Rayver at Julie Anne ang pamba-bash na inabot ng aktor sa netizens kaya todo effort sila sa pagtatanggol sa idolo.

“Aksyunan niyo yung nagpapakalat na naka drugs ka Rayver. Hindi na biro yun.”

“We love you Rayver but please be careful sa mga actions mo next time para di ka na mapahamak lalo na si Julie.”

“Alam naming sobrang mahal mo si Julie at hindi mo siya kayang saktan, galit lang sila sa yo at ayaw nila sa iyo para kay Ja. Wag mo silang pansinin.”

At siguro para tuldukan na ang issue muling nag-tweet ang aktor matapos niyang i-tweet ang kanyang paghingi ng sorry sa mga na-offend na fans sa X.

Biglang bumawi si Rayver sa kanyang girlfriend na nagpakilig naman sa fans nila, “Si Julie Anne lang ang mamahalin ko habang buhay he he. Let’s go team sun!” na pinusuan naman at inulan nga ng mga positibong komento mula sa kanilang followers.”

‘Yun na!

(Ogie N. Rodriguez)