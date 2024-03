Raffy Tulfo tatapatan si Jessica Soho?

Umugong sa online world ang chika na tatapatan daw ng show ni Senator Raffy Tulfo ang award-winning and top rating show ni Jessica Soho sa GMA 7.

Kumalat ang usapan sa social media matapos i-post ng entertainment website na Kapatid Insider na diumano ay magkakaroon ng bagong show si Sen. Tulfo na ang title ay ‘Kapatid Mo, Idol Raffy Tulfo’. Ayon sa pinagpipiyestahang announcement, magsisimula raw itong umere sa darating na Abril.

Ito nga raw ba ang pangtapat ng Kapatid Network sa ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ ng Kapuso network?

Naloka ang netizens kasi parang ginaya lang daw ng TV5 ang titulo ng show ni Jessica. Sana raw naghanap ng mas magandang title para hindi maikumpara sa multi-awarded show ng GMA Public Affairs.

Kung totoo man ito at base na rin sa nasabing social media post na kumalat, mukhang hindi naman magtatapat ang mga shows ni Jessica at Sen.Tulfo. Hindi rin sila pareho ng format.

Public service ang tema ng show sa Kapatid network na ibang-iba sa napapanood natin sa ‘KMJS l’ na nagpi-feature ng socio-cultural stories, current issues, food, lifestyle trends, at mga kakaibang kuwento.

Samantala, dahil sa halos magkatulad na titulo ng dalawang show, pinaglalaruan tuloy ito sa social media. Banat ng netizens, hindi raw makapapayag ang Kapamilya na wala silang pambatong show.

Netizens na rin ang nag-recommend ng mga potential title ng show na puwedeng ipangtapat ng ABS-CBN Studios sa ‘KMJS’ at ‘Kapatid Mo, Idol Raffy Tulfo’ (KMIRT).

Suggestion nila na ibigay kina Charo Santos-Concio, Noli de Castro or kay Vice Ganda ang show.

Bet nila ang ‘Kapamilya Mo, Vice Ganda’ or ‘Kapamilya Mo, Charo Santos’ at kung sakaling si Noli naman daw ang gustong itapat ng ABS-CBN ay puede rin ang ‘Kabayan Mo, Noli de Castro’.

Art card digital poster lang ng new show raw ni Sen. Raffy ang kumalat at nag-trending at wala pang opisyal na announcement ang TV5 kung totoo man ito or gawa-gawa lamang.

Abangan na lang natin ang official announcement na manggagaling mismo kay Sen. Raffy at Kapatid Network, ha!

Tama! (Ogie N. Rodriguez)