‘Print is not dying’: Boss Vic del Rosario todo basa ng Abante

Na-proud talaga kami nang tsinika-tsika kami ni Boss Vic del Rosario, big boss ng Viva group of companies.

Kaharap ni Martin Nievera at ng ibang press people, nag-dialogue si Boss Vic ng, “Palagi kang nasa abroad. Kapag nagbabasa ako ng Abante, nagugulat ako nasa ibang bansa ka na naman!”

Nakasabay ko nga kasi si Boss Vic na umuwi ng Pilipinas from Hong Kong kung saan um-attend siya ng HK International Film/TV Market.

After ng contract signing naman ni Martin para sa Vicor ay nagkatsikahan uli kami ni Boss Vic.

Ininterbyu namin siya para sa ‘Anything Goes’ online show namin sa Abante TeleTabloid.

After ng interbyu, nagkuwento uli si Boss Vic na hanggang ngayon ay nagbabasa pa rin siya ng print copy ng mga tabloid, broadsheets.

“Hindi ako sa online nagbabasa. Print copy pa rin ang binabasa ko. Kapag nagbabasa ako ng Abante, binabasa ko column mo kaya alam ko na panay ang travel mo,” tsika pa ng big boss ng Viva.

Print is not dying nga dahil sa mga katulad ni Boss Vic na tumatangkilik pa rin ng print copies ng tabloids, broadsheets.

Nang magkatsikahan naman kami ni Martin at ikuwento namin sa Concert King ang sinabi ni Boss Vic ay sumang-ayon din siya.

Nakita nga raw mismo ni Martin sa mesa ni Boss Vic ang copy ng Abante.

So nice at talaga namang napangiti kami sa patuloy na pagbabasa ni Boss Vic ng print copy ng Abante at iba pang tabloids at broadsheets, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)