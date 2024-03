Nagbabadya na namang sumirit ang presyo ng karne ng baboy, baka at manok kapag tumaas muli ang demand pagkatapos ng Semana Santa.

Ayon kay AGAP Party-list Rep. Nicanor Briones, vice chairperson ng House Committee on Agriculture and Food, sa ngayon ay bahagyang bumaba ang presyo ng karne dahil sa papalapit na Holy Week.

“Bumaba kasi mayroon tayong Semana Santa. Alam mo naman ang ating kaugalian medyo hindi tayo nagkakakain ng karne. Pero after ng Semana Santa, may posibilidad dahil tumataas ‘yong mga cost to produce eh maaaring umangat ang presyo,” paliwanag ni Briones sa isang radio interview.

Aniya, dahil sa El Niño phenomenon ay apektado ang produksyon ng itlog dahil hindi masyadong kumakain ang mga manok.

Tiniyak naman ni Briones na tambak ang supply ng imported na karne dahil sa dami ng inangkat nitong mga nagdaang buwan.

“‘Yong nangangailangan ng imported medyo saturated,” ani Briones.