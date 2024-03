Kasado na ang paghahanda ng Philippine Ports Authority (PPA) para sa Semana Santa.

Ayon sa PPA, maaga pa lang ay nakalatag na ang paghahanda ng Ports Management Office (PMO) sa iba’t ibang bahagi ng bansa para sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero sa Holy Week.

Kabilang dito ang pagpapaigting ng seguridad sa mga pantalan at paglalagay ng mga helpdesk para tumugon sa mga problema o reklamo ng mga pasahero sa mga barko.

May inihanda ring libreng film showing sa mga barko para maaliw ang mga pasahero. Maglalagay din ang PPA ng mga directional signage para mapadali ang pagkilos ng mga pasahero. May nakaantabay din na mga tent para sa mga biyahero sakaling kailanganin ang mga ito.

Nagsagawa rin ng repainting sa operational area gaya ng pedestrian lane, fast lane para mga pasaherong may dalang maliit na bag, gayundin para sa mga senior citizen, person with disability (PWD), buntis at may mga dalang bata.

Nakaantabay din ang mga ambulansya at K-9 unit mula sa Philippine Coast Guard (PCG) para sa seguridad sa mga pantalan pati mga marshal na iikot dito para masigurong walang maglilipanang fixer sa lugar.