PDEA inalarma publiko kontra vape na lasang marijuana

Nagbabala ang Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa publiko laban sa paggamit ng mga vaping product na naglalaman ng langis ng marijuana.

Idiniin ng ahensiya na ito ay ilegal at nagdudulot ng panganib sa kalusugan sa mga gumagamit nito.

Sa isang pahayag kahapon, sinabi ng PDEA na natuklasan nila ang pagkalat ng marijuana-laced electronic cigarettes sa merkado sa nakaraan nilang mga operasyon kontra ilegal na droga.

Noong Marso 14, dalawang umano’y drug personality ang naaresto sa magkahiwalay na anti-drug operation sa Taguig City na nagresulta sa pagsamsam ng cannabis oil at marijuana kush, kasama ang iba’t ibang vaping device, na tinatayang nagkakahalaga ng P842,000.

Naharang din ng PDEA at Bureau of Customs (BOC) noong nakaraang linggo ang 18 balikbayan box na naglalaman ng cannabis oil at marijuana kush na nakatago sa loob ng e-cigarettes na nagkakahalaga ng P337 milyon sa Port Area, Manila.

“The selling and smuggling of marijuana oil-cartridges indicate that there is a growing domestic demand for these products. Considering that the vaping culture is predominantly popular among the youth, PDEA is wary that these cannabis extracts can pass off as a legitimate vape aerosol in the market and sold to the younger patrons,” saad ng

PDEA.

“PDEA warns the public not to patronize marijuana-laced e-cigarettes because of the health hazards involved, and most importantly the law explicitly prohibits it. The proliferation of these illicit items can also expose unknowing customers to be addicted to marijuana,” dagdag pa nito. (Vince Pagaduan)