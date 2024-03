Paulo Avelino prinomote pagiging housewife ni Kim Chiu

Grabe naman ang rebelasyon ni Paulo Avelino na gusto niyang i-promote si Kim Chiu bilang ‘housewife’.

Guest nga si Paulo noong Sabado (March 16), sa noontime show na ‘It’s Showtime’ kung saan ay isa sa co-hosts si Kim. Nagpakilig nga sila sa kanilang duet para i-promote ang kanilang upcoming series na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Habang kumakanta ay kitang-kita ang kilig at kakaibang ngiti nila sa isa’t isa, na lalo pang kinilig ang viewers nang mag-share sila ng microphone sa bandang dulo ng kanilang performance.

Hindi doon natapos ang kilig ng KimPau sa ‘It’s Showtime’ dahil after ng kanilang performance ay in-interview naman sila ng iba pang hosts ng noontime show.

Nang babatiin na nila ang Madlang People ay ni-request ni Karylle na may kasamang heart sana ang kanilang greeting pero nang ididikit na ni Kim ang kanyang dalawang daliri sa mga daliri ni Paulo para maburo ang heart ay nanginig siya.

Dahil sa panginginig ni Kim ay tinukso siya tuloy ng mga co-host niya at ang palusot nga niya kaya raw siya nanginig ay dahil nakatitig sa kanya ang mga kasamahan niya sa noontime show.

Dahil ginagampanan ni Paulo ang character ni Vice Chairman na boss ni Secretary Kim na role naman ni Kim ay tinanong ni Vhong Navarro ang aktor kung anong promotion ang ibibigay niya sa kanyang ka-love team?

Sagot ni Paulo, “Hindi ko alam kung promotion ‘yung tawag doon, pero housewife.”

Hiyawan nga ang audience sa studio sa sagot ni Paulo at pati nga si Kim ay hindi napigilang ngumiti at kitang-kita na kinilig din siya, ha!

Hirit pa ng binata, “Nag-TESDA ka na ba?”

Ang nakakakilig naman na sagot ni Kim, “Nag-TESDA na ako. Marunong na ako magluto, mamalantsa’t maglaba. Aalagaan kita.”

Ibinida rin ni Kim ang joke ni Paulo tungkol sa mangga at munggo na bet na bet ng viewers at netizens.

After ng kanilang guesting ay dumiretso agad sila sa Novotel para sa watch party ng ‘What’s Wrong With Secretary Kim’ kung saan sweet na sweet sila habang pinapanood ang first two episodes ng series.

Happy naman ang fans na dumalo ng watch party dahil busog na busog sila sa mga kilig scenes ng first two episodes ng series kaya paniguradong magiging patok ito sa Viu sa iba’t ibang bansa na magsisimula nang mapanood sa Lunes, 12 midnight.

Bonggels!