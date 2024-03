Upang masigurong makapasok ang Pilipinas sa free trade Agreement (FTA) sa European Union, inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. si Department of Trade and Industry (DTI) Secretary Alfredo Pascual na tutukan ang pagpapatuloy ng negosasyon sa EU headquarters sa Belgium.

Sinabi ng pangulo na matapos ang biyahe nila sa Germany at Czech Republic nitong nakalipas na linggo ay nagpaiwan na si Pascual sa Europa para tutukan ang negosasyon.

Mula sa Prague ay dumiretso na si Pascual sa Brussels, Belgium para tutukan ang negosasyon.

Suportado aniya ng Germany at Czech Republic na makabalik ang Pilipinas sa EU free trade agreement kaya malaking bagay ito sa ginagawang negosasyon ng gobyerno.

“Germany and the Czech Republic have also expressed their valuable support for their resumption of the Philippines’ EU Free trade agreement negotiations. In this regard, I authorized Secretary Fred Pascual to make the necessary follow-up of the progress of the FTA discussions at the EU headquarters in Brussels where he is presently,” anang pangulo.

(Aileen Taliping)