Parusa ang Dalton Pass

Halos isang linggo na lamang ang ating binibilang at ganap na tayong papasok sa Semana Santa ngayong taon na mag-uumpisa sa Marso 24 at matatapos sa Marso 31.

Kaya nga umpisa sa susunod na Lunes ay pihadong mararamdaman na sa mga airport terminals, seaports at maging sa mga terminal ng bus ang unti-unti pagdagsa ng mga pasahero lalo pa nga’t ang nabanggit ng panahon ay itinuturing na isa sa mahabang bakasyon sa bansa.

Sa mga seaports ay wala namang inaasahang gaanong problema dahil ayon sa Philippine Ports Authority (PPA) ay handa naman lahat ng mga passenger terminals sa kanilang pinangangasiwaang mga pantalan na tumanggap ng karagdagang bilang ng pasahero.

Ang tanging isyu na lamang na hindi naman sakop ng ahensiya ay ang bilis ng balik ng mga barko na naghahakot ng mga pasahero, kargamento at mga mga behikulo.

Sana, kung mas mabilis ang paglalayag ng mga ito, mas mabilis din na mahahakot ang mga pasahero at hindi na hahaba ang pila ng mga naghihintay ng mga masasakyan.

Ang medyo iniisip ko ay ang mga gagamit ng bus pauwi sa kanilang mga lalawigan lalong lalo na ang mga taga region 2 gaya ng Nueva Vizcaya, Isabela at Cagayan Valley.

Baka abutin kasi ng siyam-siyam ang kanilang biyahe gaya ng aking naranasan nitong ako ay nagtungo ng Cauayan City, Isabela kamakailan lamang, kung saan, inabot ng halos dose oras ang aking biyahe pabalik ng Maynila.

Ang dahilan ay ang pagkumpuni na naman ng mahabang bahagi ng Dalton Pass sa Sta. Fe Nueva Vizcaya.

Mula Quezon City patungo sa naturang lunsod ay hindi naman ako masyadong naantala dahil kinaya ng walong oras ng Victory Liner Royal Class 7810 sleeper bus ang biyahe.

Pero mula Cauayan pabalik ng Quezon City ay nasa 12 oras sa bilang ko ang aking naging biyahe sakay ng Florida Deluxe GD81.

Napakabagal ng aming takbo at tumigil pa nang matagal pagdating sa Dalton Pass dahil ginagawang stop and go ang daloy ng mga sasakyan kaya nga mula lamang sa bus stop nila sa Aritao, Nueva Vizcaya hanggang sa makababa ng San Jose Nueva Ecija ay inabot kami ng halos tatlong oras.

Ang karanasan ko na na ‘yan ay nangyari sa ordinaryong araw dahil weekday ako bumiyahe.

Ano pa kaya sa panahon ng Semana Santa?

Kaya payo ko sa mga maglalakbay patungo sa region 2 sa darating na Mahal na Araw, magbaon po ng mas pinahabang pasensiya at ihanda ang sarili lalo na ang mga magmamaneho sa matinding puyatan kung gabi kayo bibiyahe.