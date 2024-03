Pabs Cabalejo, Graceful Gift hanep harurot

KINAKITAAN ng husay sa rektahan si Graceful Gift na nirendahan ni Pabs Cabalejo nang mamamayagpag sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado ng hapon sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Nagmasid siya sa tersero puwesto sa kaagahan ng karera habang naglulutsahan sa unahan ang matutulin sa largahang sina Victorious at Spirit Of Might.

Papa-far turn hinablot ang unahan ni Spirit Of Might habang segundo si Golden Jaraywa, pero ilang segundo lang ay kumapit na rin si Graceful Gift.

Sa huling kurbada ay pangalawa na si Graceful Gift habang abante ng tatlong kabyo sa unahan si Spirit Of Might.

Halos mag-isa sa trangko si Spirit Of Might sa rektahan, pero sa huling 50 metro ng karera ay rumaragasang tinuhog ni Graceful Gift ang una at manalo ng may dalawang kabayo ang agwat.

May tiyempo siyang 1:28.6 minuto sa 1,400 meters race upang hamigin ng winning horse owner na si Paolo Mendoza ang P22K added prize.

Biniyayaan ang winning breeder ng P4,500 habang may P1K at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Tumersero si Ginger Cat habang pang-apat si Golden Jaraywa sa kaganapang suportado ng Philippine Racing Commission. (Elech Dawa)