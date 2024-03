Lumobo ng 235% ang bilang ng mga Chinese na bumisita sa bansa noong Enero at Pebrero ngayong taon.

Umabot sa 82,314 ang bilang ng mga Chinese na bumisita sa Pilipinas sa unang dalawang buwan ng taon, mas mataas kumpara sa 24,552 na naitala sa kaparehong mga buwan noong 2023, ayon kay House Committee on Tourism Vice chairperson at Quezon City Rep. Marvin Rillo.

“The surge in Chinese tourist arrivals in the Philippines in the first two months of 2024 is very encouraging, and we hope that the uptrend will keep going in the months ahead,” sabi ni Rillo.

“We need the number of Chinese travelers to return to their pre-pandemic levels to sustain the full recovery of our highly labor-intensive tourism enterprises,” dagdag pa nito.

Pinakamaraming dayuhang turista ang nanggaling sa South Korea (329,651) na sinundan ng Estados Unidos (185,387).

Umabot sa 1,093,283 dayuhang turista ang bumisita sa Pilipinas sa unang dalawang buwan ng 2024, mas mataas ng 27.6 porsyento kumpara sa 856,883 sa kaparehong panahon noong 2023.

