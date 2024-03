Hinihikayat ng grupo ng kidney transplant donors and recipients ang ilang Pinoy na mag-donate ng kanilang kidneys para makapagbigay ng second chance sa buhay ng isang tao.

Ayon kay Kidney Transplant Association of the Philippines (KTAP) assistant auditor Liberty Calla, nasa 3,000 katao na ang kailangan kidney transplantation at karamihan sa kanilang mga donor ay mula sa namatay na donor.

Paliwanag nito na maaaring maging donor ang sinuman at maaaring mag-donate ng kidney, buhay man o patay na.

Sinabi naman ni National Kidney and Transplant Institute (NKTI) – Human Organ Preservation Effort (HOPE) chief transplant coordinator Peter Paul Plegaria, mayroon silang nasa dalawang milyong dialysis patients pero nasa 260 individuals lamang ang nasa waiting list ng organ donation.

Para makakuha ng ilang donors ay nagpupunta pa si Plegaria sa ilang trauma hospitals sa National Capital Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Region 4-A (Calabarzon) at Southern Luzon para makakita ng potential donors ng kidneys at iba pang organs tulad ng heart, lungs, liver, corneas, at bones.

Namimigay din ang HOPE ng organ donor card sa mga binibisita nilang paaralan at opisina para sa mga nais na mag-donate ng kanilang organs sakaling dumating man ang panahon na mawala na sa mundo .

Kaugnay nito, alam naman natin ang risk ng pagmamaneho kaya nakalagay na rin sa mga driver’s license ang “for ogan donation” sakaling may mangyari sa donor na driver. (Vick Aquino)