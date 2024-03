Inamin ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na hindi niya nabusisi ang listahan ng mga opisyal at empleyado ng National Food Authority (NFA) na sinuspinde ng Office of the Ombudsman dahil sa binentang bigas sa dalawang pribadong trader.

Katuwiran ni Laurel, agad nilang pinadala sa Ombudsman ang listahan para hindi na magkaroon pa ng mga suspetsa. Hindi na umano inurirat ng DA ang listahan na nanggaling sa NFA.

“The list was given to us by NFA and we just forwarded it to the Ombudsman, believing it is current and up-to-date. We had no chance to audit the list because of the urgency of the Ombudsman’s request. Had we verified the list with NFA management, it might have stirred suspicion as to why we are asking too much details,” sabi ni Laurel.

Ang isinumiteng listahan ang pinagbasehan ng Ombudsman para isuspinde 141 na tauhan ng NFA kasama na ang administrator nitong si Roderico Bioco kaugnay sa diumano’y anomalya sa pagbenta ng buffer stocks nito sa mga rice traders nang palugi.

Makalipas ang ilang araw, binawi ng Ombudsman ang suspensiyon sa 23 tauhan ng NFA matapos makita ng mga imbes-tigador mula sa kanyang tanggapan ang maling datos sa listahang ibinigay sa kanila ng DA na kinuha umano mula sa NFA.

Pinasisiyasat na ni Ombudsman Samuel Martires kung sino ang nanloko sa kanila sa palpak na listahan ng mga opisyal at empleyado ng NFA kung saan pati ang patay na ay kasama sa pinasuspinde.

Nagpasalamat si Secretary Laurel sa Ombudsman sa mabilis na pagbawi ng suspension order sa 23 na empleyado ng NFA, karamihan ay mga supervisor sa warehouse.

Aniya, umaasa siyang marami pa sanang matanggalan ng suspension order para makabalik na sa nor-mal ang operasyon ng NFA.

(Eileen Mencias)