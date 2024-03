Jhonnel Ababa misyon ika-2 titulo

SASANDALAN ni Jhonnel Ababa ang bitbit na kasiyahan sa biglaang pagkapanalo noong Biyernes sa Apo pagsabak sa ICTSI Palos Verdes Championship kung saan optimistikong magtatagumpay muli sa P2-milyon na torneo na sisiklab sa Martes (Mar. 19) sa Davao City.

Hindi lang siya nahaharap sa isang mabigat na mga karibal, nakatagpo pa ng hindi pamilyar na teritoryo sa Palos Verdes course, hindi tulad sa nakaraang lugar ng 16th Philippine Golf Tour 2024 kickoff leg.

Nag-aalala rin si Ababa tungkol sa nakapapasong init na inaasahang magdodoble sa temperatura ng labanan.

“Mainit sa Palos Verdes at bihira kaming makapaglaro roon, kaya walang home course advantage,” giit Sabado ng 2023 PGT Order of Merit champion ukol sa layout, na itinuturing na isa sa pinakamaganda pero mapaghamong kurso sa bansa.

Tampok ang mga island green, iba’t ibang uri ng hill slope at mahihirap na putting surface, ang golf course sa Barangay Mandug ay kilala sa pagiging kaakit-akit at kahirapan.

Pero ang higit na nakakabighani sa interes ni Ababa ay ang kompetisyon.

Ang dinaig niyang si Guido Van Der Valk ng Netherlands at suportado ng Borough Lasik Center, sa unang playoff hole sa Apo, tiyak na puno ng kumpiyansa pagkatapos ng malakas na pagtapos sa kickoff leg ng 10-leg circuit ngayong taon na itinataguyod ng International Container Terminal Sservices Inc.

Ang mga local star na sina Tony Lascuña at Jay Bayron, na tumabla sa ikatlo nakaraang linggo’y mga determinadong maglagay ng mas malakas na mga ngayong linggo, habang ang ilang dayuhang PGT Q-School graduates, na maagang nakipaglaban sa Apo Golf Classic pero mga nabigo sa pagtatapos, ay sabik ding rumesbvak. Maagaw ang titulo.

Kabilang dito ang mga Amerikanong sina Drew Proctor at Collin Wheeler, mga Koreanong sina Gwon Minwook at Min Hyeok Yu at Japanese Toru Nakajima,

Ang mga lokal na talento, kabilang ang third round leader na si Kristoffer Arevalo at 2024 Q-School topnotcher Aidric Jose Chan ay hangad din bumawi at patunayan ang kanilang halaga matapos ang nakakadismaya na laro.

Natisod si Arevalo, may mahusay na 54-hole performance, sa pagsara ng 81, at dumulas mula sa itaas hanggang sa malagaksa ika-13. Gayunpaman, inaasahang malaki ang natutunan ng 24-taong-gulang upang bumuwelo.

Asinta naman ni Chan na mahanap ang kanyang anyo at hawakan pagkatapos ng apat na araw na pakikibaka upang gayahin ang pagganap na nagbunsod sa kanya na manguna sa qualifiers sa kalapit na South Pacific.

Ang rookie na si Ryan Monsalve, samantala, puntiryang mapakinabangan ang kahanga-hangang fifth-place finish sa Apo, na nakaangkla ng two-under 70, isa sa tatlong pinakamahusay na baraha sa final round.

Sa kabila ng mga kilalang pangalang ito, maraming manlalaro pa ang handang humamon, kabilang sina Keanu Jahns, Zanieboy Gialon, Clyde Mondilla, Rupert Zaragosa, Ira Alido, Reymon Jaraula, Michael Bibat at Marvin Dumandan, na mga nangangako ng isa pang kapanapanabik na labanan ng mga kasanayan at karakter sa apat na araw na kaganapang inorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. at suportado ng PGTI official apparel na Kampfortis Golf.

Samantala, pagkatapos ng Holy Week break na magpapatuloy ang Tour sa ICTSI Caliraya Springs Championship sa April 9-12 sa Caliraya Golf Club sa Cavinti, Laguna. (Lito Oredo)