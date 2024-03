Jennifer Nierva may saludo sa PVLPC

INILADLAD ni Jennifer Nierva ang isang mahusay na laro bilang defense specialist na nagpaningning sa giniyahang pagyanig ng Chery Tiggo laban sa defending champion Creamline sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference elims.

Binalewala niya ang humalik at gumulong sa sahig daan sa nakagugulat na pagbutata ng Crossovers sa Cool Smashers noong Sabado, 25-18, 26-24, 25-23, sa nagsiksikang mga miron sa Santa Rosa Sports Complex sa Laguna.

Madalas nasa sa sahig ang produkto ng National University sa pagbalikwas sa mga counterattack ng Chery habang siya ay nagtala nang kahanga-hangang 20 digs at 10 mahusay na pagtanggap.

Ang kanyang ambag sa unang panalo ng Crossovers laban sa Cool Smashers sa loob ng tatlong taon ang nagkaloob sa kanya ng unang unanimous vote para sa PVL Press Corps Player of the Week ng March 12-16.

Sa kabila ng pag-akay sa kanyang kampo sa unang panalo laban sa Creamline mula noong 2021 Open Conference Game 3 sa Bacarra, Ilocos Norte bubble, itinuring pa rin ni Nierva, 24, ang tagumpay dahil sa sama-samang pagsisikap ng koponan.

“I’m just so happy na dumating kami sa point na nagkaroon kami ng jelling inside the court. ‘Yung familiarity, tapos with the help of our coaches, ‘yung system na binago nila since ‘yung loss namin sa Farm Fresh, talagang ramdam ko na lahat ng coaches, nag-iisip talaga sila ano pang pwedeng mangyari kasi hindi ‘to pwede mangyari ulit,” esplika ng 5-4 ang taas na libero.

Ipinalasap din ng Crossovers sa Cool Smashers ang unang olats mula noong 2019 at epektibong naputol ang kanilang 19 na larong walang talo mula sa nakaraang taong 2nd All-Pinay Conference.

Ibinahagi ni Nierva ang panonood sa Creamline na itinaas ang ikapitong titulo sa PVL nakaraang kumperensya.

Pero bilang unang pro league titlist ng liga, alam ni Nierva na ang pagtalo sa Cool Smashers ay magiging isang mataas na gawain pero hindi talaga imposible.

“Nu’ng championship last conference, nanood kami kasi hinintay namin, siyempre Best Outside (Hitter) namin (si Eya Laure). Nanood kami ng entire Game (Two) tapos sobrang amazed talaga ako sa Creamline,” litanya pa niya.

“Then napatanong ako, ‘Paano namin matatalo ang Creamline?’ Kasi system-wise ang solid ng sistema nila, attackers, defense, passing. Even when nagsa-scout kami sa kanila, hindi ko makita kung paano namin sila bubutasan,” sey ni Nierva.

“Hangga’t meron tayong kakalabanin, meron tayong chance manalo. ‘Di porket nasa taas sila, sila na yung panalo, hindi. Kaya natin ‘tong baguhin.”

Naungusan ni Nierva ang kakampi na si Ejiya ‘Eya’ Laure, sina Brooke Van Sickle ng Petro Gazz, Sisi Rondina ni Choco Mucho, at Fifi Sharma ng Akari para sa lingguhang karangalan na ibinibigay ng mga sports scrive mula sa broadsheet, tabloid, at online platform na nasa beat.

Mula sa isang kampeon na koponan patungo sa isa pa, ang susunod na para sa Chery Tiggo ay isang rumaratsadang Petro Gazz sa Sabado sa Ynares Center sa Antipolo.

(Lito Oredo)