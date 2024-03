‘I love you forever nerd’: Maris Racal super tamis ng b-day message kay Rico Blanco

Ang tamis-tamis ni Maris Racal sa birthday message niya sa boyfriend na si Rico Blanco. Sabi nga, hindi na raw kailangan ang asukal para makaranas ng tamis.

“Happy birthday my favorite kausap. I love you forever nerd,” chika ni Maris, na kung tutuusin ay simple lang.

Pero, sapat na nga `yung ‘I love you forever’ para kiligin ang lahat, at masabing mukhang plano na rin ang future nilang dalawa.

At sa photo na ginamit ni Maris, napansin ng mga netizen na mukhang bumata si Rico, ha! Hindi nga raw halatang 51 na si Rico, ha!

“Mukha siyang mas bata pa sa mga mas bata sa kanya. Obyus na masaya siya kay Maris.”

“Ang tamis naman, hindi ko na kailangan ang asukal sa kape ko.”

“Iba pa rin ang real couple, nakakakilig.”

“Kinilig ako promise, ang saya oh!”

Well, bongga nga na super tanggap talaga ng mga fan ang tunay na karelasyon ni Maris, kahit kilig na kilig sila at super push sa on screen relationship nina Maris at Anthony Jennings.

Hindi nga ito katulad ng ibang relasyon na super toxic ang mga faney, na konting kibot ng mga artista, na kasama ang mga real life boyfriend nila, super react at galit na galit agad, dahil mas bet nila ang mga ka-love team lang ang dapat kasama ng idol nilang aktres.

Well, happy birthday Rico. (Dondon Sermino)