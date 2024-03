Ang bongga ng mga ganap sa tribute kay Mr. M o Johnny Manahan, ang ‘Mr. M Night of 100 Stars’ na ginanap sa isang hotel sa Pasay City.

Literal na bumaha ng mga malalaking artista mula sa ABS-CBN ang event na `yon, sa pangunguna siyempre ni Charo Santos, pati na ni Sharon Cuneta, at marami pang iba.

Sa Instagram story ni Tim Yap, pati na rin ni Miss Charo, ay makikita nga ang mga ganap sa naturang party. At again, bongga nga ang mga ganap, dahil ang mga hindi mo inaasahang magkikita sa isang event ay nagkasama-sama nga, ha!

Yes, parehong dumalo sina Bea Alonzo, Julia Barretto sa party ni Mr. M. Matapos ang mahabang panahon, nagkasama sa isang frame ang dalawa.

May video, photo na nagsama-sama sa stage ang mga former at present Kapamilya star.

At makikita sa video na sa simula ay nasa likod sina Julia, at tita niyang si Claudine Barretto, na sobrang sweet na sweet at magkayakap talaga. Makikita naman sa bandang harap, katabi ni Mr. M, sina Bea, Heart Evangelista.

At maya-maya ay bumaba na rin sa bandang harap sina Claudine at Julia, at `yun na nga, halos magka-level na sila nina Bea, Heart, ha!

Sa photo, video ay kitang-kita ang arrangement o ang pagkakasunod-sunod na si Mr. M muna, katabi si Bea, katabi si Heart, katabi si Claudine, katabi si Julia.

At may eksena sa video na kung ii-slow motion mo, parang tila nagkatitigan, o nasulyapan na ni Bea si Julia. At hindi naman kataka-taka `yon, dahil sa isang video rin na kinakantahan ng birthday song si Mr. M, si Bea pa rin ang katabi niya sa table, at nakatingin sa table nila lahat ang mga bisita, at kasama na nga roon si Julia, ha!

Pero mas bongga rin ang iba pang lumabas na mga video, na talagang nagbeso-beso sina Bea at Julia, ha! May chikahan, na pareho nga silang naka-smile.

Sa video na kalat sa TikTok, katabi nina Bea, Julia si Darren Espanto. At yes, obvious ang tawanan ng dalawa, na may kasama pang bulungan.

May eksena pa si Julia na inabot ang hawak na mini-glass ni Darren at inabot kay Bea, ha!

At heto nga ang mga nakakaaliw na mensahe ng mga faney:

“Julia x Bea. Siguro bati na!”

“The world is healing.”

“Omg Bea and Juju.”

“What a beautiful sight.”

“Good vibes. Gusto natin `yan.”

“This makes me happy.”

“Ang ganda ng Sunday ko, ganito ang bungad sa akin. Just wow.”

“The world is healing. Ang saya naman. That’s good to hear.”

“Mga tao lang sila, puwede silang mag-away, pero puwede ring magbati.”

Pero siyempre, may mga nega pa rin, na hindi basta-basta naniniwala, at ayaw nila sa mga nakita nila.

“Parang naplastikan ako sa dating. Hindi naman sila nagkapatawaran noon, ha!”

“Naku may mga fan page sila na nilalait pa rin ng mga fan nila ang isa’t isa.”

“Teka lang, paano naman `yung mga kumampi sa kanila, naiwan na lang sa ere?”

“Kaloka, tapos na pala ang labanan kay Budoy. Hahahaha!”

“Siyempre plastikan lang `yan, maraming kamera, eh.”

Pero siyempre, mas marami na rin ang naging masaya sa nakitang video, na super beso at super chika ang dati ay nagkasagutan sa social media.

At sure ang lahat, na happy si Gerald Anderson, aka Budoy, sa nakitang ‘engagement’ sa pagitan ng kanyang ex at present.

Ang bongga ng life sa showbiz, di ba? (Dondon Sermino)