Eddie Garcia bill mahalagang ayuda sa showbiz

Isang malungkot na balita kamakailan lang ang pagpanaw ng magaling at beteranang actress na si Jaclyn Jose. Ako po ay labis na nakikiramay sa buong pamilya ni Ms. Jaclyn at sa industriya ng showbiz na nagluksa sa maagang pagpanaw ng multi-awarded na artista.

Pero kung may malungkot na balita, meron din naman pong magandang balita para sa entertainment industry. Ito po ay ang pagpasa ng Senado sa 3rd and final reading ng tinatawag na Eddie Garcia bill.

Kung sa Senado ay kapapasa lamang ng Senate Bill (SB) No. 2505, sa amin po sa Kamara de Representate ay matagal nang naipasa sa 3rd reading ang counterpart measure ng panukalang ito na napakahalaga para sa showbiz.

Naipasa po ng House of Representatives ang House Bill (HB) No. 1270 noon pang February 2023 na naglalayong bigyan ng full protection ang lahat ng manggagawa at independent contractors sa showbiz sa kanilang kompensasyon at work hours at maging sa mga on-location assignment o shooting.

Magkakaroon ng bicameral conference committee o bicam na proseso upang makagawa ng pinal na panukala na ira-ratify ng Senado at Kamara para masumite sa Malacañang at maisabatas ni Pangulong Marcos. Kaya umaasa tayo na malapit nang maging batas ang Eddie Garcia bill.

Ang HB 1270 ay panukala ng inyong lingkod kasama sina CamSur Reps. Miguel Luis Villafuerte at Tsuyoshi Anthony Horibata at ang Bicol Saro party-list na sinamahan pa ng anim pang kahalintulad na panukala na pawang naglalayong protektahan ang mga manggagawa sa industriya—malalaki mang artista hanggang sa maliliit na manggagawa.

Ang isa pong balakin ng panukalang ito ay upang hindi na maulit ang trahedyang sinapit ng batikang aktor at director na si Eddie Garcia.

Si Garcia na kilala bilang “Manoy” at aming kababayan ay nasawi makaraang matalisod sa mga kable at bumagsak habang nasa location shooting sa Tondo ang GMA teleseryeng “Rosang Agimat” may limang taon na ang nakakaraan.

Sa nakaraang Kongreso, nag-file po ang inyong lingkod ng House Resolution (HR) 195 na humikayat sa House committee on labor and employment na imbestigahan ang occupational health and safety ng mga manggagawa sa entertainment industry.

Sa imbestigasyon, lumabas na walang naging first-aid treatment kay Garcia at wala ring medical team sa bisinidad ng shooting na isang paglabag sa probisyon ng occupational safety sa ilalim ng Labor Code.

Dahil dito, natagalan pa bago naisugod sa Mary Johnston Hospital sa Tondo at bago pa nailipat sa Makati Medical Center (MMC) si Garcia na nagkaroon ng cervical fracture. Labindalawang araw na-comatose si Manoy bago binawian ng buhay.

Sa consolidated HB 1270 na naipasa namin sa Kamara, tinutukan naming mga may-akda na magarantiyahan ang safe working conditions, akmang kompensasyon at benepisyo ng mga manggagawa sa movie at TV-radio entertainment business. Sa industriyang ito, may kakaiba silang work hours na depende sa pangangailangan ng shooting.

Hindi sumusunod sa regular na 8-AM-to-5-PM work hours ang industriya kaya napakahalagang magkaroon ng regulasyon sa working condition ng mga manggagawa upang maiwasan ang overwork.

Mismong ang Directors Guild of the Philippines (DGP) ang nagsabi sa atin na ang shooting o taping ay maaaring tumakbo ng 16 hanggang 24 oras na tuloy-tuloy na trabaho para makatipid sa production costs. Habang ang mga actor ay nagpatunay na may mga shooting na lumalagpas pa sa 24 oras na tuloy-tuloy na trabaho.

Sa pamamagitan ng mga inaprubahang panukala, hindi na dapat lumagpas sa 8 oras ang trabaho. Ang overtime work ay hindi rin dapat lumagpas sa 12 oras na maximum na pagtatrabaho sa loob ng isang buong araw.

Bibigyan din ng tamang kompensasyon at pasilidad ang mga manggagawa tulad ng pribadong dressing room, may transportasyon at maayos na accommodation hindi lamang para sa mga talents o artista kundi pati rin sa mga staff na kasama sa location shoot.

Kabilang sa mabebenepisyuhan ang mga director, assistant director, cinematographer, artist o mga aktor, composer, writer, production designer, animator, talent manager, videographer, photographer, digital radio technology expert, television and radio entertainment, radio drama cast, digital creator, make-up artist, professional speaker, stunt person, camera men, background performer at pati mga independent contractor na kinuha para sa production work.

Ang permissible working hours na sosobra sa normal na working hours ay dedesisyunan ng itatatag na Tripartite Council maliban na lamang sa: mga manggagawa o independent contractor na may edad na 60 pataas na papayagang magtrabaho lagpas ng 12 oras sa loob ng 24-hour period subalit kailangang lumagda sa waiver ng DOLE; mga menor de edad na ang working hours ay kailangang susunod sa probisyon ng Republic Act (RA) No. 9231, o “Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act.”

Ang minimum wage ng mga manggagawa at independent contractors ay hindi puwedeng mas mababa sa minimum wage sa nakakasakop na rehiyon at kailangang babayaran nang tama o alinsunod sa kontrata. Kailangang ding may Social Security System (SSS), Pag-IBIG Fund at PhilHealth ang bawat manggagawa kung saan ang monthly contribution ay paghahatian ng empleyado at employer. Kailangan ding insured ang mga manggagawa sa mga sakuna, aksidente at pagkamatay habang nasa produksyon.

Ang Eddie Garcia bill ay napakahalagang ayuda na maihahandog natin para sa manggagawa sa showbiz na matagal na nating napabayaan. Hindi na po natin hihintayin pang may mawalang buhay tulad ni Manoy o ng isang pangkaraniwang manggagawa o ekstra. Umaasa tayong ito’y agad ding maisasabatas. -30-