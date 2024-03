NAKIKINABANG sa mga lokal na inobasyon ang Department of Science and Technology (DOST), sa pamamagitan ng Forest Products Research and Development Institute (FPRDI).

Ito ay upang maiwasan ang pag-ulit ng insidente kung saan ang mga kasangkapang yari sa kahoy sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) ay natuklasang infested ng mga surot.

Sa isang panayam nitong Martes, sinabi ni FPRDI officer-in-charge Rico Cabangon na itinatag ang ahensya upang tumulong sa pagtugon sa mga alalahanin sa kalusugan at kaligtasan na nagmumula sa mga lokal na gawang kasangkapan, partikular na ang mga nasa pangunahing pasilidad ng gobyerno tulad ng mga paliparan.

Sinabi ni Cabangon na mayroong magagamit na mga teknolohiya at pamamaraan upang pahabain ang buhay ng serbisyo ng mga non-timber forest products (NTFPs).

Ilalapat aniya ng kanyang tanggapan ang mga teknolohiyang ito upang mapanatili ang kalidad ng mga kasangkapan at gawang-kahoy sa mga piling pasilidad.

“Tulad ng anumang lignocellulosic na materyales, ang mga kasangkapan sa rattan at handicraft ay madaling kapitan ng pag-atake ng mga biodeterioration agent. Ang wastong pagpapanatili ay susi sa paggamit ng mga katutubong materyales tulad ng rattan,” aniya.

Ibinahagi ni Cabangon na ang rattan ay isa sa mga nangungunang hilaw na materyales na ginagamit sa mga produkto ng muwebles at handicraft na kadalasang isinasama sa mga metal at kahoy upang mapahusay ang aesthetic appeal nito.

Idinagdag ni Cabangon na ang mga surot ay naaakit sa mga habi na pattern na kasangkapan at dumarami sa mga bagay na may maliliit na bitak at siwang.

Gayundin, ang mga muwebles ng rattan ay maaaring pamugaran ng mga biodeterioration agent tulad ng fungi, anay at powder-post beetles o bukbok.

Sinabi ni Cabangon na pinag-aralan nila ang iba’t ibang paraan upang maprotektahan ang mga NTFP laban sa mga biodeterioration agent mula sa pagproseso, pag-iimbak at pagbibiyahe.

Sinabi niya na ang mga kemikal at hindi kemikal na paraan ng pagkontrol ay maaaring gamitin tulad ng paglalagay ng mga preservative ng kahoy sa mga bagong hiwa at nakakondisyon na materyales, at pagkamit ng mababang moisture content sa pamamagitan ng pagpapatuyo ng tapahan.

Inirerekomenda din ni Cabangon na bawasan ang pagkakalantad ng mga ginagamot na materyales sa matagal na basa upang mapahaba ang kanilang buhay ng serbisyo.

Binigyang-diin niya na natuklasan ng DOST Scientist na si Juanito Jimenez na ang pamamaraang ito ay ginagawang mas matibay ang materyal dahil ito ay nagiging mas matatag, mas hindi tinatablan ng panahon at hindi gaanong madaling kapitan ng pamamaga at pag-urong at hindi gaanong katakam-takam sa anay.

Hinihimok ni Cabangon ang publiko na suportahan ang lokal na industriya ng muwebles na nagpapakita ng talino ng Filipino sa iba’t ibang lugar sa bansa.

“Sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon, maaari tayong patuloy na masiyahan sa bug-free na pagkakayari ng Filipino,” sabi ni Cabangon.

Ang laboratoryo ng DOST-FPRDI, sa Laguna, ay itinatag bilang tugon sa pangangailangan para sa impormasyon at teknolohiya sa paggamit ng mga mapagkukunan ng troso pati na rin ang mga produktong hindi pang-kahoy sa kagubatan.

(Betchai Julian)