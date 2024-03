Dismayado si Senador Raffy Tulfo sa Department of Information and Communications Technology (DICT) dahil hindi pa matapos-tapos ang imbestigasyon sa posibleng dayaan sa bola ng lotto ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO).

Ang mga opisyal ng DICT ay pinahaharap ni Tulfo sa hearing ngayong Lunes ng Senate Committee on Games and Amusement.

“Isa iyan sa iimbestigahan ko sa Monday at dito tatamaan sa akin ang DICT. Mapapagalitan natin ang DICT bakit ang bagal nila,” diin ng senador sa isang radio interview.

“Habang bumabagal sila, lalong tumataas ‘yong duda ng taumbayan na bakit kayo mabagal? Eh baka naman may tinatago kasi kung wala kayong tinatago mabilis ‘yong imbestigasyon,” dagdag ni Tulfo.

Sa hearing ng komite noong Enero 25, 2024, isa sa inutos noon ni Tulfo kay Drex Laggui ng Cybercrime Investigation and Co-ordinating Center ay siyasatin ang makinang ginagamit sa lotto system.

“Hanapan n’yo ng butas that will lead to ano¬maly,” giit ni Tulfo. “Tingnan n’yo ‘yong integrity, ‘yong system ng PCSO.”

Inasahang uungkatin din ni Tulfo ngayong Lunes ang isyu ng bettor na tumama ng 20 beses sa bola ng lotto.

“Ito nga po ang nasabi ko medyo nakakataas ng kilay, meron doon na isang tao nanalo ng 20 times in one month. Meron doon nanalo 10 times in one month,” sabi ng senador noong nakaraang linggo.

Nagpaliwanag na si PCSO General Manager Mel Robles na maaaring ang agent ang inutusang kumubra ng tinamaan ng bettor sa minor prize kaya nagkapareho ang pangalan sa listahan ng winner.