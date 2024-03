Daniel Padilla nagliliwaliw sa Boracay

Mukhang ine-enjoy ni Daniel Padilla ang pagiging single ha or ‘scapegoat’ niya ito para libangin ang sarili with his friends.

Spotted sa Boracay si DJ kasama ang ilang kaibigan noong Sabado.

Kumalat nga ang photos ng aktor kasama ang mga taong nakasabay niya sa airport at nagpa-picture sa kanya.

Marami-rami ring fans ang sinuwerteng nakapagpa-picture with Deej sa Bora!

Puring-puri nila ang panganay na anak ni Karla Estrada. Very accommodating daw ito at mabait sa mga fan na gustong magpa-selfie sa kanya.

Isa naman talaga si Daniel sa mga sikat na artista na sobrang magpahalaga sa fans. Tested and proven namin ‘yan. Kaya kahit anong intriga ang ibato sa kanya ay love na love pa rin siya ng mga faney.

Trending nga sa X (dating Twitter) ang mga pinuntahang lugar ng dating boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Inilista ng fans ang places na binisita ng aktor para magbakasyon at business trip after nilang mag-break ni Kathryn!

Una raw binisita ni Daniel ang Subic, pagkatapos ay pumunta siya sa Japan then nag-Siargao siya kasama ang mga kapatid. Spotted din siya sa Vietnam with his childhood friends last month.

Dumaan din siya sa Hong Kong bago dumalo sa opening ng new resto business in Dubai. At ngayon nga ay sa Boracay naman nagre-relax ang Kapamilya actor.

Nagtatanong tuloy ang netizens kung bakit puro tour ang ginagawa ni DJ at kailan daw kaya magsisimula ang shooting niya ng ‘Nang Mapagod si Kamatayan’ kung saan kasama niya ang kaibigang si Zanjoe Marudo?

Abangers na rin kasi sila na masimulan ito ng aktor.

Baka naman sinasamantala lang ni Daniel ang pagkakataon habang hindi pa siya busy sa paggawa ng movie kaya nagre-relax muna siya with family and friends?

Malay naman natin at baka business din ang pinunta ng aktor sa Boracay!

Marami namang fans ang nanghinayang na nagpunta ng Boracay si Daniel at hindi tuloy siya naka-attend sa ‘Mr. M Night of 100 Stars’ tribute. Sayang daw dahil nasa event na iyon si Kathryn at nagkita sana ang mag-ex.

Naku, kung nasa event din ni Direk Johnny Manahan si Daniel, baka kung ano-anong intriga na naman ang gawin ng mga basher, ‘noh?!