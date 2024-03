MUKHANG hindi na kailangang pumunta sa Japan ang mga Pilipino para makita at masaksihan ang pagsibol ng tanyag na cherry blossom o sakura.

Ito’y dahil may tumutubo na ring bulaklak na katulad nito sa lalawigan ng Cagayan.

Ayon kay Alcala, Cagayan Mayor Tin Antonio, sumibol ang kulay rosas na bulaklak sa kanilang bayan matapos ang apat na taong paghihintay.

Masaya itong ibinahagi ni Antonio sa kanyang Facebook post noong Pebrero 27 kung saan ikinuwento ng opisyal na nasa 550 puno ng salinggogon ang itinanim nila sa kasagsagan ng pandemya noong 2020.

“After four years, some of our Philippine native salingogon trees (Cratoxylum formosum) planted along Alcala, Cagayan national highway, are in bloom,” wika ni Antonio sa kanyang post.

Bahagi ang pagtatanim ng salingogon, isang native specie ng punong kahoy, sa programa ni Antonio na “Green Wall of Alcala.”

Kasabay nito’y hinikayat ni Antonio ang kanyang mga constituent na lumahok sa patuloy na pagpapatupad ng programa.

“Let’s continue to build the Green Wall of Alcala — the planting and growing of our proudly Philippine native trees,” sinabi pa ng alkalde.

Kayang tumubo ng salinggogon hanggang sa taas na 140 metro.

Pitong barangay ang sakop ng Green Wall of Alcala tulad ng Baybayog, Baculod, Centro Norte, Centro Sur, Maraburab, Tupang at Piggatan.

Nanawagan pa ang alkalde sa kanyang mga kababayan na mag-post ng litrato ng puno at ilagay sa comment section ng kanyang Facebook post.