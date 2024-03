Catriona Gray ‘di pa rin suot engagement ring

Finally, humarap na si Catriona Gray sa entertainment media for the first time after kumpirmahin ng Cornerstone ang problema sa relasyon nila ng kanyang fiancé na Sam Milby.

Matatandaang nagsimula ang chika na nagkakalabuan sila ni Sam nang mapansin ng mga netizen na madalas na niyang hindi suot ang kanyang engagement ring at noong February 28 nga ay kinumpirma ng Cornerstone, ang talent management na nagha-handle sa kanilang career ang naglalabasang isyu.

Sey ng Cornerstone sa kanilang statement, sina Catriona at Sam daw ay “Currently facing some challenges in their relationship,” pero sinabi rin nila na ang magdyowa ay “Actively working on resolving these issues together.”

Noong March 10 ay muling nakitang magkasama ang dalawa kung saan sumama sila sa mag-asawang John Prats at Isabel Oli nang maglaro ng Pickleball.

At few days ago nga ay muling nakita ng entertainment media sa isang event nga si Catriona pero kapansin-pansin na hindi pa rin nito suot ang engagement ring nila ni Sam.

Nang matanong na siya kung kumusta na sila ni Sam ay ngumiti na lang itong sumagot ng “Thank you!”

Samantala, spotted naman si Sam sa tribute ng dating head ng Star Magic na si Johnny Manahan o mas kilala sa tawag na Mr. M.

Ilang taon din kasing naging Star Magic artist si Sam kaya naging malapit din siya sa isa sa mga naging ama niya sa showbiz na si Mr. M.

Makikita nga sa Instagram stories ni Tim Yap si Sam na nakiki-party kasama ang ibang artista, celebrities.

Sad naman ang ibang fans na hindi kasama ni Sam si Catriona sa nasabing event.

Well… (Byx Almacen)