Brandon Ganuelas-Rosser, Team Greats liyamado

GIGIYAHAN ni top pick Brandon Ganuelas-Rosser ang Team Greats kontra Team Stalwarts sa Rookies-Sophomores-Juniors game ng 32nd PBA All-Star Weekend sa Bacolod sa March 23-24.

Misyon ni Ganuelas-Rosser at tropa na ulitin ang 158-138 win ng Greats kontra Stalwarts sa Passi, Iloilo noong nakaraang taon sa balik ng Blitz Game makalipas ang pitong taon.

Dito rin unang nagkaroon ng four-point line at ng 3-point dunk shot.

Si Adrian Wong ang MVP ng side event, nasa stalwarts noon si Ganuelas-Rosser.

Makakasama ni TNT big man BGR sa Team Greats sina Javi Gomez De Liano, Ken Tuffin, Jerrick Ahanmisi, Justine Arana, Ralph Cu, Andrei Caracut, RK Ilagan, Alec Stockton, Gian Mamuyac, James Laput at Shaun Ildefonso.

Top pick ng Team Stalwarts si Kyt Jimenez kasama sina Stephen Holt, Fran Yu, Adrian Nocum, Kim Aurin, John Amores, JM Calma, Joshua Munzon, Anton Asistio, Santi Santillan at Keith Zaldivar. Hahanapan ng replacement si rookie Keith Daut ng Rain or Shine na ginarahe ng MCL sprain.

Sa March 23 ang Blitz Game sa University of St. La Salle Coliseum ng 6:15 pm. Bago nito, sa 3 pm ay ang Skills Challenge tampok ang Obstacle at Long Distance Three-Point shootout na may dalawang salang – guard at big men. (Vladi Eduarte)