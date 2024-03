TATANGGAP ng prestihiyoso Leonardo Da Vinci International Prize Award ang isang visual artist sa Bohol. is set to be honored with the prestigious Leonardo Da Vinci International Prize Award.

Magtutungo sa Italy si Elvin Perocho Vitor para personal na tanggapin ang nasabing award sa Abril 13.

Kinilala ang sining ni Vitor nang ipinta niya ang kapwa niya Boholano artist at environmentalist na si Pedro Angco.

Sumikat si Elvin mula sa kanyang hyperrealism artwork.

Aniya, ang kanyang mga obra ay halaw sa mayamang sining, kultura, traditional wisdom ng sinaunang panahon at ninuno ng Bohol.