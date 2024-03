Beaver grabe effort kay Mutya

Bibilib ka sa effort na ginagawa ng teen actor na si Beaver Magtalas para i-flex ang love team nila ng dating child star na si Mutya Orquia!

Ang love team nina Beaver at Mutya ang isa sa pinu-push ngayon ng Star Magic.

Bumida nga sina Beaver at Mutya sa katatapos lang na ‘Star Magical Prom 2024’.

Sabi nga ng fans, netizens, magandang promo rin ng romantic-comedy launching movie nila na ‘When Magic Hurts’ ang pag-eksena nila sa prom ng Star Magic at ABS-CBN Studios.

May iba lang na medyo disappointed dahil habang super smile raw si Beaver ay parang nakasimangot si Mutya, ha!

Parang hindi raw ngumingiti ang teen actress sa mga picture na magkasama sila ni Beaver.

Bakit kaya?

Don’t tell us na ngayon pa lang ay may tampuhan, selosan na sina Beaver, Mutya, ‘noh?!

O baka wala lang sa mood si Mutya dahil para silang twinning ni Maxine Trinidad sa kanilang gowns?

Eh sa ‘When Magic Hurts’ pa naman ay ka-triangle nina Beaver, Mutya si Maxine, ha!

Sana walang kinalaman si Maxine kaya parang wala sa mood si Mutya sa ‘Star Magical Prom 2024’.

Naku, mausisa nga sila sa susunod na presscon ng ‘When Magic Hurts’.

‘Yun na!

(Jun Lalin)