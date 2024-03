Muling nagkasa ng bagong ceasefire deal ang grupong Hamas para tuluyang magwakas ang giyera ng Israel sa Gaza.

Kabilang dito ang palitan ng mga bihag ng Hamas sa mga Palestinong preso sa Israel, kasama ang 100 na hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo sa Israel.

Tatlong yugto umano ito na bawat stage ay magtatapos ng hanggang 42 araw. Sa unang stage, dapat umalis ang puwersa ng Israel sa al-Rashid at Salah al-Din street para makabalik ang mga nagbakwit na Palestino at makadaan ang tulong na pagkain.

Unang palalayain ang mga kababaihan, bata, may edad at mga may sakit kapalit ang nasa 700 hanggang 1,000 na mga Palestine prisoner na nakakulong sa Israel.

Ikalawang yugto ng kasunduan ang pag-iral ng permanent ceasefire bago simulan ang palitan ng mga binihag na sundalo.

Samantala, agad itong tinanggihan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil hindi aniya makatotohanan ang mga demand ng militanteng grupo.