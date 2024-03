Sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inamin ni Senate President Juan Miguel Zubiri na wala pang sapat na bilang para makalusot sa Senado ang economic Charter change.

Ayon kay Zubiri, patuloy ang ginagawa niyang panliligaw sa mga senador para suportahan ang Resolution of Both Houses No. 6 bago niya ito ipasalang sa plenary deliberation.

“On our side is there’s a bit more challenges. You know there are some Senators that feel that the, our Charter does not need amendments. And that’s why we need more time to convince them,” paliwanag ng Senate President sa interview ng media na kasama sa state visiti ni Pangulong Marcos sa Czech Republic.

“I don’t want to move this out in plenary na I’m not comfortable with the numbers. We have to make sure that we convince our colleagues on this issue. So, that’s why we need a bit more time but it’s being done, we’re not, nothing is wrong. We’re still going through the process,” dugtong pa niya.

Oras na makuha na niya ang sapat na bilang ng mga senador, sinabi ni Zubiri na ia-adopt na lamang nila ang Resolution of Both Houses No. 7 ng Kamara de Representantes upang mapadali ang proseso.

“We thank the House for also filing the exact, and passing the exact same resolution. Wala kaming, there’s no difference and so if we take it up, we approve it then basically we don’t even need the bicam. It’s a, we just adopt and the process is over,” ani Zubiri.