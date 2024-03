Worshipful Master sasalang sa 3YO

MASUSUBUKAN ang husay ng kabayong si Worshipful Master pagsalang nito sa 2024 Philracom 3-Year-Old Maiden Stakes Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Linggo.

Sasakyan ni veteran rider MM Gonzales si Worshipful Master upang harapin ang pitong batang kabayong kasali sa karerang may distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P1.2M garantisadong premyo na ikakalat sa unang anim na kabayong tatawid sa meta sa event na suportado ng Philippine Racing Commission.

Makakatagisan ng bilis ni Worshipful Master sina Regalberto, Da Compolsive,Wuteri Kanyon, The Dream, High Dollar, Bolt Champ, Hans City at Primavera.

Posibleng magbigay ng magandang laban kay Worshipful Master sina Primavera at Hogh Dollar ayon sa mga karerista sa social media.

Hahamigin ng may-ari ng mananalong kabayo ang P720,000, mapupunta sa pangalawa ang P240,000, ibubulsa ng tersero ang P120,000 habang P60,000, P36,000 at P24,000 ang fourth hanggang sixth placer, ayon sa pagkakasunod.

Magbubulsa rin ang breeder ng mananalong kabayo ng P60,000 habang P36,000 at P24,000 ang second at third.