Win cute raw ang pagmura ng Tagalog

Lumabas na ang trailer ng cross-country film na ‘Under Parallel Skies’ na pinagbibidahan nina Win Metawin at Janella Salvador.

Sa 150-second trailer ay pinakilala ang characters nina Parin (Win) at Iris (Janella).

Si Parin ay isang Thai na pumunta ng Hong Kong para hanapin ang kanyang ina.

Habang nasa Hong Kong ay nakilala niya ang Filipina na si Iris na nagtatrabaho sa hotel kung saan siya naka-check in.

Naging mag-close ang mga characters nilang dalawa nang tulungan ni Iris si Parin na hanapin ang ina nito sa Hong Kong.

Kilig na kilig nga ang Asian fans sa mga eksena nina Janella at Win sa trailer gaya ng pag-asikaso ng dalaga sa lasing na si Parin, pagbili nito ng Thai dish na Tom Yum para sa binata, at gayundin ang mga serious moments nilang dalawa.

Bet na bet din ng mga nakapanood ng trailer ang eksenang sinabi ni Parin ang BFF pero imbes na ‘best friend forever’ ay ‘boyfriend forever’ ang sinabi nito kay Iris.

Nagulat at nadurog naman ang puso ng netizens sa twist ng movie na kung saan gaya ng ina ni Parin ay hindi na rin siya binalikan ni Iris at sa unang pagkakatoon ay nakita ng mga fans si Win na may bigote, balbas, at mahaba ang buhok niya.

Pero ang pinaka-bet ng mga faney ay ang eksenang nagmura ang mga character nina Win at Janella.

Sey ng ilang fans, ang cute nang pagkasabi ni Win ng ‘PI’ na mura at ayon pa sa netizens, sa lahat ng Pinoy films para ngayong taon, ito raw ang may pinakamagandang trailer.

Samantala, talagang napamahal si Win sa mga nakatrabaho niya dahil gusto niya ulit gumawa ng proyekto kasama ang mga Pinoy.

Inaabangan na rin ni Win ang pagpunta niya sa Pilipinas next month para i-promote ang kanilang movie na ipapalabas dito sa April 17.

Bonggels!