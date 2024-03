Willie may isang meeting pa sa TV5 bago magpirmahan ng kontrata

Nagbunyi ang fans, supporters ni Willie Revillame nang i-flex sa social media ni Atty. Buko na kasama nila sa MediaQuest Holdings, Inc. office sa Mandaluyong City ang TV host-producer na si Willie Revillame.

May caption pa kasi ang posting ni Atty. Buko sa group picture nila ng, “Wowowee sa TV5 ???”

Sabi naman sa amin ng isang kasama ni Willie sa pagpunta nila sa MediaQuest Holdings, Inc. office, “Ang saya lang ng lahat. Ang saya ng pagsalubong nila kay Willie.”

Bukod nga kay Atty. Buko ay nakasama rin nila sa meeting na iyon sina Ms. Jane Basas (President of Media Quest and Cignal TV) Mr. Guido Zaballero (President of TV5), Mr. John Andal (CFO of Media Quest).

At tama nga raw na back-to-back ang ‘Eat Bulaga’ noontime show nina Tito Sotto, Vic Sotto, at Joey de Leon at ‘yung kay Willie.

“Masaya si Willie. Excited siya na magkasunod ang shows nila ng TVJ,” sabi pa ng kausap namin.

Saang studio magsu-show si Willie.

“Wala pa. Wala pang final decision tungkol doon,” tsika ng kausap namin.

Klinaro rin ng kausap namin na hindi pa nagpirmahan ng kontrata sa meeting nila noong Friday.

May isang meeting pa raw na magaganap next week at saka mapa-finalize ang lahat-lahat.

“Hintayin na lang natin. Sabi naman ni Willie, may isang meeting pa bago mag-sign ng contract.

“Exciting lang lahat ng mga magaganap,” dagdag pa ng kausap namin.

Ang bongga talaga ni Willie, ha! (Jun Lalin)