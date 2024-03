Inireklamo sa Department of Justice (DOJ) ang vlogger at negosyanteng si Yexel Sebastian dahil sa natangay umano nitong P50 bilyon sa mga nabiktima nito sa Junket Investment Scam.

Ayon kay Atty. Palmer Mallari, chief ng Fraud and Financial Crimes ng National Bureau of Investigation, umaabot sa 30 biktima ang nagsampa ng reklamong syndicated estafa at paglabag sa Securities and Regulation Code laban kay Sebastian

Kabilang sa mga nabiktima umano ni Yexel ay mga overseas Filipino worker, mga empleyado, mga politiko, celebrities at mga negosyante.

Sinabi ni Mallari na sa kanilang pagbibilang, umabot sa P50 bilyon ang halagang natangay umano sa mga nabiktima.

Binanggit ng opisyal na isa sa nabiktima ni Sebastian ay nawalan ng P700,000 sa scam kung saan ipinangako sa kanya na kikita ng P35,000 kada buwan at ang principal ay ibabalik pagkatapos ang isang taon.

Pinakitaan pa raw ang biktima ng sangkatutak na cash at mga sasakyan kaya siya napaniwala.

Noong hindi natupad ang pangako ni Sebastian, pinapirma raw siya sa bagong kontrata pero ang dokumentong binigay sa kanya ay lumalabas na para sa loan at hindi investment.

“We are being sustained by the revised securities and regulation code [that] any evidence of indebtedness is also a form of security,” ayon kay Mallari.

“We will be utilizing that process of the law…We will also be filing a potential case of violation of the anti-money laundering case.”

Nalaman na si Sebastian ay nag-post sa social media at nagpapaliwanag na siya rin umano ay biktima. Pinaniniwalaan din na nakalabas na ito ng Pilipinas. (Juliet de Loza-Cudia)