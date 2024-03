Umasam ng libreng yakap, halik: Darren hiniritang mag-topless sa concert

Ang bongga ni Darren Espanto, ha!

Aba, wala pang isang araw na inilabas niya ang presyo ng tiket sa gaganapin niyang concert, nataranta na agad ang mga faney.

Yes, ipagdiriwang nga ng Asia’s Pop Heartthrob na si Darren ang kanyang ika-10 anibersaryo sa industriya sa “D10” concert na magaganap sa Hunyo 1 (Sabado) sa Araneta Coliseum.

At bongga ang mga faney, dahil sugod agad sila sa ticketnet para bumili ng mas mahal na tiket. Bet nga kasi nila na sa harap na harap ni Darren sila makapuwesto.

At hindi biro ang presyo ng mga tiket niya, lalo na `yung P8,004 (Platinum), P6,404 (VIP), P4,269 (Patron A). At `yun talaga ang pinagdidiskitahang bilhin ng mga avid faney niya.

Ang yayaman, di ba?

‘Yun nga lang, ang dami rin nilang request kay Darren, ha! Wish nila na may meet and greet, may kasamang yakap, halik, at dapat may topless scene siya para makita nila ang body ni Darren.

Mababasa nga ang komento ng mga fan na nagmamadali silang bumili ng tiket sa online.

“See you my ticket na ako.”

“Gusto ko malapit sa stage. Platinum tickets let’s’ go.”

“Wag niyong ubusin ang Platinum, bibili pa ako.”

“Please magtira kayo sa Platinum, padating na ako.”

“Grabe nakaka-stress bumili ng ticket ni Darren.”

“Yes naman, sa wakas. Sana may free kiss.”

“Bakit row 8 na agad ang Platinum? Why o why? Paubos na agad ang mga nasa harap?”

“Sana may kasamang meet and greet at hug ang Platinum.”

“Done let’s go Platinum. Darren magpa-shirtless ka naman.”

Kaloka, ha!

Anyway, unang nakilala si Darren nang sumali siya sa first season ng “The Voice Kids Philippines” kung saan itinanghal siyang runner-up sa ilalim ng coach na si Sarah Geronimo. Nagtuloy-tuloy ang tagumpay niya sa musika nang sumikat ang mga awitin niya tulad ng ‘Dying Inside To Hold You’, ‘In Love Ako Sa’yo’, at ‘7 Minutes’. Nagkaroon din siya ng dalawang platinum albums na pinamagatang ‘Darren’ at ‘Be With Me’.

Noong nakaraang taon, inilabas ng multi-awarded artist ang kanyang unang single sa ilalim ng Star Music na ‘Bibitaw Na’.

Pinasok din niya ang pag-arte at napabilang sa cast ng blockbuster film na ‘The Hows of Us’ at iWantTFC series na ‘Lyric and Beat’. Kasalukuyan siyang napapanood bilang Stephen sa hit primetime series ng ABS-CBN na ‘Can’t Buy Me Love’.

Bongga! (Dondon Sermino)