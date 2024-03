Tres ni Juami Tiongson sinagip Terrafirma Dyip

Mga laro sa Linggo:

(Ynares Center-Antipolo)

3:00pm – Phoenix vs Rain or Shine

6:15pm – San Miguel vs TNT

Inumpisahan ni Stephen Holt, itinuloy ni Isaac Go bago tinapos ni Juami Tiongson ang paghabol ng Terrafirma sa 19-point lead ng Blackwater hanggang agawin ang 92-91 thriller sa dayo ng PBA Philippine Cup sa Rizal Memorial Coliseum Sabado ng hapon.

Nakabawi mula sa back-to-back losses ang Dyip, balik sa win-column sa 3-2 para akbayan ang biktima na sadsad naman sa pangalawang sunod.

Bumalik mula back injury si top rookie Holt at nagsumite ng team-high 21 points, 13 dito sa third quarter nang bumuwelta ang Terrafirma mula 59-40 deficit.

Katiting na 4 points lang si Tiongson sa first half pero tumapos ng 20 – 11 din sa third quarter – panghuli ang pamatay na 3 nang ipagpag si RK Ilagan para sa 13th lead change, 92-91, 12 seconds na lang.

“Akala ko talaga down 3 kami kaya 3-pointer ‘yung tinira ko,” ani Tiongson. “Nagulat ako, dinumog ako ng mga kakampi ko nagse-celebrate. Akala ko pang-overtime talaga ‘yun.”

Nag-ambag si Go ng 17 points, 7 rebounds, 3 blocks bukod sa hustle plays sa second half na nagpasimuno sa comeback.

Inari ng Dyip ang third period 35-23 para ilapit 77-73 papasok ng fourth hanggang itabla sa 81 ng drive ni Go, 6:41 pa sa laro.

Nag-agawan sa trangko, huling hinawakan ng Bossing 90-89 sa free throws ni Ilagan. Sa final 22 seconds, una lang ang naipasok ni Rey Nambatac sa charities kaya nagkaroon ng tsansa ang Dyip.

Ayon kay coach Johnedel Cardel, gusto niyang nasa kamay ni Tiongson ang bola sa final seconds at last possession. ‘Yun nga ang nangyari, naselyuhan ang panalo nang sumablay ang tres ni Ilagan bago ang buzzer.

Tumapos si Troy Rosario ng 23 points, may 15 si Ilagan at 12 si Ilagan sa Bossing na nalimitahan sa 12 field goals lang pagkatapos ng break, 4 lang sa final 12 minutes. (Vladi Eduarte)