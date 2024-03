Hindi mo naman kailangang ngumalngal o pumalahaw ng iyak para sabihan ka ng ‘tahan na.’

Kapag naaaburido, kapag nagagalit o naiinis, kapag pagod at naghahanap ng pahinga o kahit katiwasayan, lahat tayo ay pumupunta sa lugar saan tayo pwedeng tumahan.

Kung mararating ang lugar na ito, kahit hindi tayo sabihang ‘tumahan na’ nakakatagpo tayo ng katiwasayan, kapanatagan, kaligtasan, pagmamahal. Ito ang lugar saan tayo napapatahan. Kaya may tahanan.

Hindi lang ito estruktura. Hindi kailangang maganda. Hindi kailangang masagana. Kahit kulang-kulang ang gamit, kung dito ka tumatahan, kung dito ka nakakatagpo ng kapahingahan, tahanan ito. Kahit sino pa ang kasama mo. Hindi naman kailangang laging kamag-anak. Pwedeng kaibigan, kahit sinong siguradong minamahal at nagmamahal. Sila ang nagpapatahan sa atin.

Silang kasama natin sa tahanan ang nagpaparamdam na pwede ka munang magpahinga nang ligtas at payapa.

Umaalis tayo sa ating tahanan. Ang karaniwang dahilan ng pag-alis, maghanap ng ikabubuhay o kaya ay mag-aral. Mayroon din namang panandaliang magliwaliw o mamasyal. Kapag pagod na, uuwi tayo sa ating mga tahanan.

Maaaring marami tayong bahay na inuuwian. May apartment akong tinutuluyan sa Maynila na malapit sa aking trabaho bilang propesor. Ngunit ang tahanan ko ay isang maliit na bahay sa lalawigan. Naroon ang aking asawa at mga anak. Sa kabila ng liit, maraming sira, at makalat, iyon ang minamahal kong tahanan.

Maaari din nating ituring na tahanan ang iba pang lugar lalo ang paaralan. Maraming alaala ang nabubuo rito. Maraming kapangahasan, maraming nadagdag sa ating pagkatao. Kaya naman kapag dumadalaw tayo sa sintang paaralan, nagbabalik ang masasayang alaala. Hindi maiiwasang tawagin natin itong tahanan.

Sa maraming pagsubok na kinakaharap natin sa buhay, minsan nga, tuluyan nang nagpapaiyak sa atin, hinahanap natin ang tahanan. O kung minsan, ang kinagisnang tahanan kung saan masarap balikan ang pagkabata. Noong panahong kasama ang iyong magulang at ang suliranin pa lamang natin sa buhay ay ang sumagot sa mga pagsusulit noong elementarya kung kailan payak pa ang buhay.

Hindi lamang sa bansa at kultura natin mayroong salitang ‘tahan’. Sa wikang Bahasa ng mga kapit-bansa nating Indonesia at Malaysia, ang salitang ‘tahan’ ay nangangahulugan ng pagkapit o pagtindig. At dahil hindi nalalayo ang ating wika sa Bahasa ng Malaysia at Indonesia, hindi kaya ang ‘tahan’ na alam natin ay hindi lamang pagsasabi na tumigil sa pag-iyak kung hindi maging matatag o tumindig at kaharapin ang pagsubok?

Kapag sinasabihan tayo ng ‘tahan na’ sa mga sandaling umiiyak at humaharap sa labis na kalungkutan o kapighatian, ang pagpapatahan ay pagsasabi rin na maging malakas. Kumapit, lumaban. At magagawa ito kung hindi muna iiyak.

Walang masama sa pag-iyak at paglabas ng hinaing at kalungkutan. Kailangan natin ito upang hindi kimkimin at hindi na magpabigat sa dinaramdam. Kailangang ibulalas sa pag-iyak ang hinanakit at kasawian.

Pansinin, hindi ba nakagiginhawang sabihan tayong tumahan ng ating mga minamahal sa mismong lugar kung saan natin gustong tumahan?

Sa tahanan tayo nakakatagpo ng kapahingahan. Dito tayo nananahan. Dito tayo tumatahan.