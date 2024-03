Sis ng tsinuging mag-ermat, lumutang

Hawak na ng Tayabas City police ang kapatid na babaeng suspek sa pagpatay at paglilibing sa mag-inang balikbayan sa Tayabas City.

Kusang loob na sumuko ang kapatid na babae ng nanay na biktima sa bayan ng Pio Duran sa Albay nitong tanghali ng Biyernes.

Sa panayam kay PMAJ Darwin Sevilla, hepe ng Pio Duran, sinabi nito na humingi sa kanila ng tulong ang anak na lalaki ng suspek upang maproseso ang pagsuko ng kanyang nanay na si Ligaya Olivia Pajulas, kapatid ng isa sa biktimang si Lorry Litada.

Kaagad silang nakipag-ugnayan sa Tayabas City police at itinurn-over ang ginang.

Nitong gabi ng Biyernes ay dinala na rin sa Tayabas City ang suspek para sa proper investigation.

Ayon sa naunang report ng Tayabas Police, nawala ang mag-asawang may-ari ng bahay na sina Ligaya Olivia Pajulas at mister nito na si Charlie Pajulas sa kanilang tahanan sa Bella Vita Subdivision, Brgy. Isabang, Tayabas City noong unang linggo nitong Marso matapos na maiulat na nawawala ang mga biktimang mag-inang OFW na sina Lorry at ang Japanese citizen na anak nito na si Mai Motegi, 26, noong February 21.

Nagbalikbayan ang mag-inang biktima mula sa Japan noong February 20 at nakituloy sa bahay ng mga suspek.

Nitong Huwebes ng hapon, nadiskubre na ang mag-ina ay pinatay pala at inilibing sa bakanteng lote di kalayuan sa bahay ng kapatid.

Natuklasan din na nawawala ang P5 milyon ng mag-ina na ipambabayad sa kanilang nabiling property sa isang bayan sa Quezon.

Itinuring ng Tayabas PNP na person of interest ang kapatid nito at ang mister at ang pera ang motibo sa krimen.

Nasa kustodiya na ng Tayabas police ang suspek habang patuloy ang isinasagawang imbestigasyon.

Wala pang inilalabas na impormasyon ang Tayabas PNP sa development ng kaso. (Ronilo Dagos)