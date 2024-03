Binigyan ng babala ng Department of Health (DOH) at ng Department of Agriculture – Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (DA-BFAR) ang publiko laban sa pagkain ng lahat ng uri ng shellfish sa anim na lugar sa bansa matapos na matukoy na kontaminado ang mga ito ng red tide.

Ayon sa DA-BFAR Shellfish Bulletin No. 05, series of 2024, na may petsang Marso 15, 2024, tinukoy ng DOH ang mga lugar na may toxic red tide na kinabibilangan ng coastal waters ng Milagros sa Masbate; coastal waters ng Dauis at Tagbilaran City sa Bohol; Dumanquillas Bay sa Zamboanga del Sur; San Pedro Bay sa Samar; Matarinao Bay sa Eastern Samar; at sa Coastal Waters ng San Benito sa Surigao del Norte.

Nalaman na bukod sa lahat ng uri ng shellfish, gaya ng tahong at tulya ay hindi rin ligtas na kainin ang alamang na makukuha sa mga naturang lugar.

Kaugnay nito, ligtas naman umanong kainin ang mga isda, pusit, at mga alimango maliban sa kanilang mga ulo, basta’t sariwa at nahugasan itong mabuti at mainam kung aalisin muna ang hasang at bituka.

Nagpaalala rin ang DOH at DA-BFAR na ang mga palatandaan at sintomas ng paralytic shellfish poisoning ay mararamdaman sa loob ng 12 oras pagkatapos kumain ng hindi ligtas na shellfish.

Makararanas din ng pamamanhid ng paligid ng bibig o mukha; pagkahilo; pricking sensation o pagka-paralisa ng mga kamay at paa; panghihina ng katawan; mabilis na tibok bg pulso; hirap sa pagsasalita at paglunok. (Juliet de Loza-Cudia)