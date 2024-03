Ikinagalak ni Speaker Martin G. Romualdez ang paglagda ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. bilang ganap na batas ang Republic Act 11984, o ang No Permit, No Exam Prohibition Act.

Ayon kay Romualdez, ang RA 11984 na nagbabawal ng “no permit, no exam” policy sa lahat ng educational institutions, ay isang mahalagang batas sa pagpapairal ng patas na edukasyon sa bansa.

“By abolishing the ‘no permit, no exam’ rule, we are breaking down barriers and ensuring that every student, regardless of their financial background, has equal access to education,” ayon kay Romualdez.

Sa pamamagitan umano nito ay mabibigyan na ng patas na oportunidad ang lahat ng estudyante na ipagpatuloy ang kanilang minimithing kursong pag-aaralan.

“Education is a fundamental right, and it is our duty to create an environment where every student can thrive,” ani Romualdez.

Sa ilalim ng batas, lahat ng pribado at public education institution ay obligadong tanggapin at payagan ang mga estudyanteng may kakulangan sa pinansiyal na kumuha ng nakatakdang periodic at final examination. (Eralyn Prado)