Paolo nilinaw isyu sa GMA-7

Kaloka si Paolo Contis, na panay ang parinig sa natsugi nilang show sa GMA-7, ang ‘Tahanang Pinakamasaya’, ha!

Pero siyempre, dinaan niya sa katatawanan ang lahat, na parang sinasabi nga niya, tuloy lang ang buhay, mag-move on na!

At sa presscon nga ng bagong campaign ng GMA Entertainment Group, ang ‘Basta’t Sama Sama… Best Time Ever’, inanunsiyo nga ni Paolo ang mga magaganap sa show nilang ‘Bubble Gang’, pati na ang mga magiging guest nila sa hinaharap.

“Siyempre hindi magiging kumpleto ang ‘Bubble Gang’, kung hindi niyo kami sasamahan. Tulungan niyo kami dahil gusto naming paabutin ng 50 years ang ‘Bubble Gang’!” sey niya.

“Yung isang show kasi, hindi umabot ng 50 years. Pero okey lang. Hahahaha!” dugtong na chika ni Paolo, na ang tinutukoy nga ay ang ‘Tahanang Pinakamasaya’.

At dahil birthday nga ni Paolo nitong March 14, at 40 years old na siya, wala na raw siyang mahihiling pa, lalo na sa career niya, na sobra raw siyang sinuportahan ng Kapuso Network.

“Ako wala po akong wish, at nais ko lang pong magpasalamat sa inyong suporta, sa suporta ng GMA-7 sa akin. Again, I wanna thank GMA for always supporting me, for always supporting the show.

“May kumalat po na may tampo ako sa GMA. Hindi po `yon totoo. Pero pagbigyan na po natin ang mga nagkakalat noon, content po nila `yon, para sa kanila `yon.

“Pero it’s not true. I love GMA. And I’m very thankful to GMA.

“Thank you GMA for supporting me, during the time na kahit hindi ako kasupo-suporta. So, walang dahilan para magtampo ako sa GMA.

“I love my GMA Entertainment Group. ‘Yun lang po, maraming-maraming salamat sa lahat. Wala po akong wish. I’m very thankful!” sabi ni Paolo.

Well, oo nga naman, sa rami ng suporta ng GMA-7 kay Paolo, ang OA na lang niya kung magtatampo pa siya, ha!

And besides, hindi naman ang GMA-7 ang producer ng ‘Tahanang Pinakamasaya’ ha!

And for sure naman, mas marami pa siyang show na gagawin ngayon.

Bongga!