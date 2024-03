Mikael, Buboy nagdusa: Kokoy nagkasakit sa Korea

Very memorable raw ang trip ni Kokoy de Santos sa South Korea. Marami raw siyang naranasan na hindi pa niya natitikman sa buong buhay niya.

“Lalo na ang snow. First time kong maka-experience ng snow. At ang ‘Running Man Philippines (Season 2)’ pa ang nagpa-experience sa akin,” sabi Kokoy.

“Dagdag ko lang sa kuwento ni Kokoy, ang pinakamalamig na na-experience namin sa Korea was -22 degrees. Sobrang lamig niya. Pero, natutuwa kami dahil nahirapan talaga kami. Pero masaya pa rin kami,” sabi ni Mikael Daez.

“Pero `yun nga ang challenge, eh. Kaya bagay sa amin ang ‘Best Time Ever’ dahil totoong nag-enjoy talaga kami, naging pamilya kaming mga runners. At sa tingin ko, ‘yun ang strength ng ‘Running Man Philippines’,” dugtong pa ni Mikael.

Si Buboy Villar naman, inamin na araw-araw ay masakit ang balakang niya sa taping nila sa Korea.

“Araw-araw masakit ang lower back ko kasi lagi kaming naka-freeze ‘pag lumalabas sa hotel. Ang hirap talaga. Pero ang maganda, kapag natutulog kami, naka-porma pa rin kami, kasi malamig talaga,” sey pa ni Buboy.

“Ang lamig talaga ang kalaban namin, kasi kapag tumatakbo kami, ang nipis ng hangin. At saka may mga challenge talaga na naiyak ako sa mga pinagawa sa amin,” rebelasyon pa ni Kokoy.

Nagkasakit nga si Kokoy sa Korea, na naging problema nga niya sa pagharap sa mga challenge.

“Oo nga, may mga inabot din talaga. Kailangan talaga mag-vitamins,” sey ni Kokoy.

Nagpasalamat nga siya na may mga dala rin daw silang gamot, at nebulizer, na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin niya.

Pero, ang dapat daw abangan talaga ay ang mga South Korean superstars na nakasama nila sa show.

“Maraming Korean Superstars. Kilalang-kilala niyo sila. Mga sikat talaga. May mga kumanta, sumayaw, umarte. May mga atleta rin. At magagaling na komedyante rin,” sabi pa ni Mikael.

Well, abangan kung gaano nga ba kahirap ang naranasan nila sa taping ng ‘Running Man Philippines Season 2’, ha! (Dondon Sermino)