Maraming Pinoy ang kontra sa panukala na ibaba sa 56 anyos ang edad para maging senior citizen sa bansa, ayon kay Senador Ramon Bong Revilla Jr.

Sinabi ni Revilla na marami siyang nakausap na ayaw maging senior citizen sa edad 56 dahil bata pa raw sila.

“Maraming nagrereklamo na ibababa natin yung mga senior citizen, from 60 to 56. Ayaw nila doon tatawagin silang senior at the age of 56,” paglalahad ng senador sa interview ng DWIZ.

“Naging comedy nga, sabi ko ‘please naman walang personalan’,” wika ni Revilla.

Ikinatuwa naman ni Revilla na batas na ang panukala niyang ipagbawal ang ‘no permit, no exam’ policy at ang Expanded Centenarian Act kung saan ang mga tumuntong ng 80, 85, 90 at 95 ay makakatanggap ng P10,000 cash gift.

Nilinaw ni Revilla na ang pagbabawal sa ‘no permit, no exam’ policy ay hindi ikalulugi ng mga eskuwelahan dahil mapipilitan pa rin ang mga estudyante na magbayad bago sila maka-graduate.

Hindi rin pahihintulutan ang mga estudyante na walang sapat na dahilan para hindi makabayad ng tuition fee.

“Dapat ma-justify na hirap na hirap sila at hindi makapagbayad,” paliwanag ni Revilla.