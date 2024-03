Mga katangian, pamamaraan ng mga Tsino sa negosyo

Sa pagdiriwang ng ika-70 anibersaryo ng Federation of Filipino Chinese Chambers of Commerce and Industry, Inc. (FFCCCII), na pinamumunuan ni Presidente Dr. Cecilio K. Pedro, ating talakayin ang mga katangian at pamamaraan ng mga negosyanteng Tsino sa Pilipinas at sa buong mundo.

1. Sipag at Tiyaga – Ang tagumpay ng maraming negosyanteng Tsino ay bunga ng kanilang sipag at determinasyon na maabot ang kanilang mga pangarap.

2. Sistema ng Accounting na nakatutok sa Aktuwal na Cash Flow – Isa pang mahalagang aspekto ay ang kanilang sistema ng accounting na nakatuon sa tunay na cash flow, na ibinahagi sa akin ni FFCCCII Honorary President Francis Chua. Ito ay nagbibigay sa kanila ng masusing pagsubaybay sa kanilang kita at gastos, na naglalagay ng diin sa aktwal na estado ng kanilang pera.

3. Kasanayan sa Matematika – Ang kanilang galing sa matematika ay nagbibigay sa kanila ng kahusayan sa pagtukoy ng mga oportunidad at paggawa ng mga desisyon sa negosyo.

4. Mapagkakatiwalaan – Ang pagiging mapagkakatiwalaan o “shinyong” ay mahalaga sa kanilang kultura, na nagpapakita ng kanilang integridad at kakayahan sa pakikipag-negosyo. Dahil sa “shinyong”, maaari silang mangutang sa mga supplier at sa mga bangko para palaguin ang negosyo.

5. Mga Aral mula sa Confucianismo – Ang mga aral mula sa Confucianismo, tulad ng respeto at paggalang, ay nagbibigay ng gabay sa kanilang mga kilos at desisyon sa negosyo.

6. “Risk-taking” o Tapang sa Pagtanggap ng Panganib – Sa kabila ng mga panganib, handa silang kumilos nang may kumpiyansa at tapang. Pinangunahan ng matapat na pag-aaral at kalkulasyon, hindi basta-basta o sugal ang kanilang mga hakbang.

7. Patuloy na Pag-aaral – Patuloy silang nagsasaliksik, nag-aaral at nagpapabuti upang manatiling handa sa mga hamon sa negosyo.

8. Pamilya sa Negosyo – Ang pagsasama ng mga miyembro ng pamilya sa negosyo ay nagbibigay sa kanila ng lakas at suporta sa kanilang mga layunin at pangarap.

9. Pagtitipid – Kilala ang Tsino sa kanilang kakayahan na magtipid, isang mahalagang bahagi ng kanilang tagumpay ay sa pagpapalaki ng negosyo.

10. Matinding Kompetisyon sa Pagitan ng mga Negosyanteng Tsino – Hindi katulad ng mga Hapones na lubos na nagkakaisa at nakatutok sa pagtutulungan ng magkakasama, ang mga Tsino ay likas na indibidwal at mataas ang kompetisyon sa kanilang mga sarili kabilang na rin ang kompetisyon sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Ang masiglang kumpetisyon sa pagitan ng mga negosyanteng Tsino ay ginagawang hindi sila kampante, nag-uudyok din sa kanila na patuloy na magsikap para sa walang-hintong pagpapabuti.

Sa ganitong mga paraan, patuloy na pinatutunayan ng mga Tsino ang kanilang kahusayan at determinasyon sa larangan ng negosyo.

