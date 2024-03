Kathryn patuloy sa pagyaman

Wala talagang makapipigil sa patuloy na pagyaman ni Kathryn Bernardo, ha!

Halos every month, may bagong ad campaign na nilo-launch ang aktres. Talbog niya ang ibang local celebrities, ‘noh?!

Nauna na naming ibalita rito sa Abante yung shooting ni Kath sa dalawang lugar sa Pasay kamakailan lang. Isa na kaya iyon sa mga mapapanood nating advertising campaign na ginawa ng aktres?

Bago nga mag-celebrate ng kanyang 28th birthday si Kathryn on March 26 ay mayroong siyang dalawang bagong product endorsements na ilalabas.

Hindi ito pwedeng taasan ng kilay dahil bongga at parehong malalaking brand ang nagtiwala sa ex-girlfriend ni Daniel Padilla.

Sa Martes (March 19) ang launching ng unang campaign at sa March 25 (bisperas ng birthday niya) ay ready to break na rin ang isa pang malaking product endorsement ni Kathryn.

For sure, pag-uusapan ng bonggang-bongga ang mga brand na ito once mailabas na sa lahat ng media platforms.

Sabi nga ng mga kaibigan namin sa advertising industry, si Kathryn daw talaga ang top choice ng advertisers. Bukod sa pagiging Asia’s Phenomenal Superstar, mataas din kasi ang numero ng followers at subscribers ni Kathryn sa kanyamh social media accounts, ha!

Solid din ang fans ng dalaga. Talagang full support sila sa product endorsements ng aktres. Super flex nga sa social media ang fans ni Kathryn ng photos nila na nagpapatunay na tinatangkilik nila ang lahat ng produkto na ini-endorse ng kanilang idolo. Tina-tag pa nga nila ang brand kaya napapansin ang mga ‘yon ng advertisers.

Tumutulong nga ang fans ni Kathryn sa pagpo-promote ng products na ine-endorse niya.

Excited na ang fans at willing daw silang gumastos at idagdag sa budget nila ang mga bagong produkto na nagtiwala sa paborito nilang artista.

Congrats and advance Happy Birthday Kathryn!